بدء تداول وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين ثالث صندوق عقاري متداول في السوق السعودي

تستقبل السوق المالية السعودية (تداول) اليوم الأحد إدراج وبدء تداول وحدات صندوق "جدوى ريت الحرمين" بالرمز 4332 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10 بالمئة.

ويُعد صندوق جدوى ريت الحرمين ثالت الصناديق العقارية المتداولة في السوق السعودية بعد صندوق "الرياض ريت" وصندوق "الجزيرة موطن ريت".

وجدوى ريت الحرمين هو صندوق استثمار عقاري متداول متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية يستثمر أساساً في الأصول العقارية في مدينتي مكة المرمة والمدينة المنورة، ويعمل وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية، وهو مدرج في السوق المالية السعودية وسيتم التداول في وحداته بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وبلغ حجم الصندوق عند تأسيسه 660 مليون ريال (175.9 مليون دولار)، ومدته 99 سنة، ويهدف أساساً إلى توفير دخل جاري للمستثمرين من خلال الاستثمار في أصول عقارية مُدِرة للدخل. وسينفذ الصندوق مرتين سنوياً توزيعاً نقدياً بنسبة لا تقل عن 90 بالمئة من صافي أرباحه السنوية، باستثناء الأرباح الرأس مالية الناتجة عن بيع الأصول العقارية والاستثمارات الأخرى.