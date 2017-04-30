بدء تداول وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين ثالث صندوق عقاري متداول في السوق السعودي

تستقبل السوق المالية السعودية (تداول) اليوم الأحد إدراج وبدء تداول وحدات صندوق "جدوى ريت الحرمين" بالرمز 4332 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10 بالمئة.
ويُعد صندوق جدوى ريت الحرمين ثالت الصناديق العقارية المتداولة في السوق السعودية بعد صندوق "الرياض ريت" وصندوق "الجزيرة موطن ريت".
وجدوى ريت الحرمين هو صندوق استثمار عقاري متداول متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية يستثمر أساساً في الأصول العقارية في مدينتي مكة المرمة والمدينة المنورة، ويعمل وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية، وهو مدرج في السوق المالية السعودية وسيتم التداول في وحداته بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وبلغ حجم الصندوق عند تأسيسه 660 مليون ريال (175.9 مليون دولار)، ومدته 99 سنة، ويهدف أساساً إلى توفير دخل جاري للمستثمرين من خلال الاستثمار في أصول عقارية مُدِرة للدخل. وسينفذ الصندوق مرتين سنوياً توزيعاً نقدياً بنسبة لا تقل عن 90 بالمئة من صافي أرباحه السنوية، باستثناء الأرباح الرأس مالية الناتجة عن بيع الأصول العقارية والاستثمارات الأخرى.
المزيد من أخبار السعودية
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
داوود الشريان: الحريري يستطيع دفع مستحقات عمالة سعودي أوجيه | إنشاءات | أريبيان بزنس
سامبا السعودية تستأنف عمل نظامها الإلكتروني | استثمار فردي | أريبيان بزنس
الرياض: قرار قصر العمل في المولات على السعوديين والسعوديات يوفر 35 ألف فرصة عمل | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
مطلوب سائحين | عالم المسافر | أريبيان بزنس