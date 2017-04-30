Arabian business
بنوك واستثمار

بدء تداول وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين ثالث صندوق عقاري متداول في السوق السعودي

أريبيان بزنس
الأحد، 30 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
بدء تداول وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين ثالث صندوق عقاري متداول في السوق السعودي

تستقبل السوق المالية السعودية (تداول) اليوم الأحد إدراج وبدء تداول وحدات صندوق "جدوى ريت الحرمين" بالرمز 4332 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10 بالمئة.

 

ويُعد صندوق جدوى ريت الحرمين ثالت الصناديق العقارية المتداولة في السوق السعودية بعد صندوق "الرياض ريت" وصندوق "الجزيرة موطن ريت".

 

وجدوى ريت الحرمين هو صندوق استثمار عقاري متداول متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية يستثمر أساساً في الأصول العقارية في مدينتي مكة المرمة والمدينة المنورة، ويعمل وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية، وهو مدرج في السوق المالية السعودية وسيتم التداول في وحداته بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

 

وبلغ حجم الصندوق عند تأسيسه 660 مليون ريال (175.9 مليون دولار)، ومدته 99 سنة، ويهدف أساساً إلى توفير دخل جاري للمستثمرين من خلال الاستثمار في أصول عقارية مُدِرة للدخل. وسينفذ الصندوق مرتين سنوياً توزيعاً نقدياً بنسبة لا تقل عن 90 بالمئة من صافي أرباحه السنوية، باستثناء الأرباح الرأس مالية الناتجة عن بيع الأصول العقارية والاستثمارات الأخرى.

 

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

السعودية: إدراج وبدء تداول وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين يوم الأحد

السعودية: تغريم إعمار المدينة الاقتصادية 100 ألف ريال

كم يبلغ متوسط الدخل الشهري لموظفي السوق المالية السعودية؟

السوق السعودية تلزم الشركات بإتاحة التصويت الآلي للمساهمين

تعليقات

المزيد في بنوك واستثمار

بنك أبوظبي الأول يطلق هويته المؤسسية الجديدة

كم تبلغ السحوبات النقدية في السعودية يومياً؟

دبي: فنادق تتكبد خسائر كبيرة مع اختفاء شركة حسومات وتسويق

كينيا تصدر ترخيصا "لبنك دبي الإسلامي كينيا المحدود"

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

شرطة دبي ترحب بأول سيارة لكزس ES350 هجينة في أسطولها

ما حقيقة هروب عمال محطة وقود من أمير سعودي؟

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »