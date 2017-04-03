7.4 مليار سهم حرة في "أبوظبي الوطني" الجديد و11.2% ملكية الأجانب

بلغ عدد الأسهم الحرة في الكيان المصرفي الجديد لبنك أبوظبي الوطني 7.4 مليار درهم تشكل ما نسبته 64.61% من إجمالي رأس المال البالغ 10.9 مليار سهم تقريبا وذلك بعد تدشين عملية الإندماج مع بنك الخليج الاول أمس.

وبحسب الاحصائيات الرسمية الصادرة عن سوق أبوظبي للاوراق المالية، وفق وكالة أنباء الإمارات، وصلت نسبة ملكية الأجانب في الكيان المصرفي الجديد المنوي اطلاق اسم "بنك ابوظبي الاول"عليه نحو 11.2% تساوي 1.218 مليار سهم من إجمالي رأس المال ،وتصل قيمتها السوقية 12.7 مليار درهم وفقا أخر سعر اغلاق للسهم بتاريخ اليوم 3 ابريل .

وبموجب النظام الأساسي للبنك فقد تم تحديد نسبة 25% كحد أعلى من رأس المال لتملك الأجانب ،ومن المنتظر ارتفاع ملكية هذه الشريحة من المستثمرين خلال الأيام القادمة خاصة بعدما قررت بعض المؤسسات الأجنبية زيادة استثماراتها في الكيان المصرفي الجديد الذي يعد واحدا من كبرى البنوك في المنطقة .

وكانت مؤسسة فوتسي المالية العالمية التي تدير مؤشرا خاصة لها في سوق ابوظبي للأوراق المالية قررت استثمار 410 ملايين درهم في الكيان المصرفي الجديد وذلك بحسب ما صرح به راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق ابوظبي .

على صعيد متصل أعلن بنك أبوظبي الوطني الناتج عن الإندماج الذي دخل حيز التنفيذ أمس أنه لن تكون هناك تغييرات في العمليات التشغيلية المقدمة للعملاء الذين يمكنهم مواصلة استخدام القنوات المصرفية ذاتها كالمعتاد لإستكمال معاملاتهم المصرفية ,مشيرا الى أنه يوجد في الوقت الراهن فرعان مدمجان يوفران خدمات البنكين في مكان واحد حيث يمكن للعملاء زيارة أحد الفرعين للحصول على خدمات أي من المؤسستين المدمجتين .

ويقع الفرع الأول في في المقر الرئيسي لبنك أبوظبي الوطني في إمارة أبوظبي، في ما يقع الأخر بفرع بنك الخليج الاول في امارة دبي .