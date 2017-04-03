Arabian business
بنوك واستثمار

7.4 مليار سهم حرة في "أبوظبي الوطني" الجديد و11.2% ملكية الأجانب

أريبيان بزنس
الاثنين، 3 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
7.4 مليار سهم حرة في "أبوظبي الوطني" الجديد و11.2% ملكية الأجانب

بلغ عدد الأسهم الحرة في الكيان المصرفي الجديد لبنك أبوظبي الوطني 7.4 مليار درهم تشكل ما نسبته 64.61% من إجمالي رأس المال البالغ 10.9 مليار سهم تقريبا وذلك بعد تدشين عملية الإندماج مع بنك الخليج الاول أمس.

 

وبحسب الاحصائيات الرسمية الصادرة عن سوق أبوظبي للاوراق المالية، وفق وكالة أنباء الإمارات، وصلت نسبة ملكية الأجانب في الكيان المصرفي الجديد المنوي اطلاق اسم "بنك ابوظبي الاول"عليه نحو 11.2% تساوي 1.218 مليار سهم من إجمالي رأس المال ،وتصل قيمتها السوقية 12.7 مليار درهم وفقا أخر سعر اغلاق للسهم بتاريخ اليوم 3 ابريل .

 

 

وبموجب النظام الأساسي للبنك فقد تم تحديد نسبة 25% كحد أعلى من رأس المال لتملك الأجانب ،ومن المنتظر ارتفاع ملكية هذه الشريحة من المستثمرين خلال الأيام القادمة خاصة بعدما قررت بعض المؤسسات الأجنبية زيادة استثماراتها في الكيان المصرفي الجديد الذي يعد واحدا من كبرى البنوك في المنطقة .

 

 

وكانت مؤسسة فوتسي المالية العالمية التي تدير مؤشرا خاصة لها في سوق ابوظبي للأوراق المالية قررت استثمار 410 ملايين درهم في الكيان المصرفي الجديد وذلك بحسب ما صرح به راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق ابوظبي .

 

 

على صعيد متصل أعلن بنك أبوظبي الوطني الناتج عن الإندماج الذي دخل حيز التنفيذ أمس أنه لن تكون هناك تغييرات في العمليات التشغيلية المقدمة للعملاء الذين يمكنهم مواصلة استخدام القنوات المصرفية ذاتها كالمعتاد لإستكمال معاملاتهم المصرفية ,مشيرا الى أنه يوجد في الوقت الراهن فرعان مدمجان يوفران خدمات البنكين في مكان واحد حيث يمكن للعملاء زيارة أحد الفرعين للحصول على خدمات أي من المؤسستين المدمجتين .

 

 

ويقع الفرع الأول في في المقر الرئيسي لبنك أبوظبي الوطني في إمارة أبوظبي، في ما يقع الأخر بفرع بنك الخليج الاول في امارة دبي .

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

تداول سهم "بنك أبوظبي الأول" في سوق أبوظبي المالي بأصول 672 مليار درهم

13.9 مليار درهم قيمة الشهرة لكيان اندماج "أبوظبي الوطني والخليج الأول"

أصول "أبوظبي الوطني والخليج الأول" تقفز الى 665.8 مليار درهم قبل تنفيذ الإندماج

"المركزي الإماراتي" يعلن خروج بنك الخليج الأول من عضوية لجنة تحديد أسعار "الإيبور"

تعليقات

المزيد في بنوك واستثمار

مصرف أبوظبي الإسلامي يطلق الشريحة الثانية من شهادات الاستثمار محمية رأس المال

إيلون ماسك أصبح مثل ستيف جوبز فهل ستستثمر في أسهم شركته؟

تيسلا تتفوق على فورد في قيمتها السوقية

إطلاق أكبر بنك في الإمارات

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

إغلاق ملهى ليلي في تونس بسبب مزج صوت الأذان﻿ مع موسيقى راقصة

السعودية: الرسوم الإضافية على المقيمين ستسهم في مغادرة الوافدين غير الفاعلين وأسرهم

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »