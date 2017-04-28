في أدنى مستوى منذ 5 سنوات.. انخفاض موجودات مؤسسة النقد السعودي

تراجعت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) خلال شهر مارس/آذار الماضي إلى حوالي 1971.4 مليار ريال بانخفاض قدره 28.8 مليار ريال وذلك مقارنة بشهر فبراير/شباط 2017.

ووفقاً لموقع "أرقام" الاقتصادي، سجلت موجودات مؤسسة النقد أدنى مستوى لها في أكثر من خمس سنوات أي منذ أغسطس/آب 2011 حيث بلغت آنذاك حوالي 1926 مليار ريال.

وبحسب النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد، أمس الخميس، تراجعت موجودات "ساما" لشهر مارس/آذار 2017 بـ 273.8 مليار ريال، مقارنة بنفس الشهر من 2016.

وتراجعت استثمارات "ساما" في أوراق مالية بالخارج -التي تمثل نحو 66 بالمئة من إجمالي موجوداتها- لتصل إلى 1309.8 مليار ريال بنهاية شهر مارس/آذار الماضي، بنسبة انخفاض قدرها 10 بالمئة.