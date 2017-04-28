Arabian business
بنوك واستثمار

في أدنى مستوى منذ 5 سنوات.. انخفاض موجودات مؤسسة النقد السعودي

أريبيان بزنس
الجمعة، 28 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
في أدنى مستوى منذ 5 سنوات.. انخفاض موجودات مؤسسة النقد السعودي

تراجعت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) خلال شهر مارس/آذار الماضي إلى حوالي 1971.4 مليار ريال بانخفاض قدره 28.8 مليار ريال وذلك مقارنة بشهر فبراير/شباط 2017.

 

ووفقاً لموقع "أرقام" الاقتصادي، سجلت موجودات مؤسسة النقد أدنى مستوى لها في أكثر من خمس سنوات أي منذ أغسطس/آب 2011 حيث بلغت آنذاك حوالي 1926 مليار ريال.

 

وبحسب النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد، أمس الخميس، تراجعت موجودات "ساما" لشهر مارس/آذار 2017 بـ 273.8 مليار ريال، مقارنة بنفس الشهر من 2016.

 

وتراجعت استثمارات "ساما" في أوراق مالية بالخارج -التي تمثل نحو 66 بالمئة من إجمالي موجوداتها- لتصل إلى 1309.8 مليار ريال بنهاية شهر مارس/آذار الماضي، بنسبة انخفاض قدرها 10 بالمئة.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

المركزي السعودي يحدد عمل مراكز التحويلات المالية بـ5 أيام أسبوعياً

الرياض: إعادة جميع البدلات لموظفي الدولة لا تعني المساس بالجدولة التي تمت سابقاً

مؤسسة النقد السعودي تنهي جدل "العشرة ريالات"

مسجلة أدنى مستوى في 5 سنوات.. انخفاض موجودات المركزي السعودي 4.8 مليار ريال ﻿

تعليقات

المزيد في بنوك واستثمار

كينيا تصدر ترخيصا "لبنك دبي الإسلامي كينيا المحدود"

السعودية تلعب بورقة الحجم لجذب إدراجات الشركات الأجنبية

السعودية: إدراج وبدء تداول وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين يوم الأحد

"الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول" ترفع استثماراتها في عقارات التملك الحر

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بووم "سوبر سونيك" تطير من دبي إلى نيويورك بسبع ساعات

الاتصالات السعودي تهدي عملاءها مكالمات مجانية ليومين

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »