السعودية: إدراج وبدء تداول وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين يوم الأحد

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، أمس الأربعاء، أنه سيتم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق "جدوى ريت الحرمين" اعتباراً من يوم الأحد المقبل بالرمز 4332 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10 بالمئة.

وأوضحت "تداول" على موقعها الإلكتروني أنه حسب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي أعلنتها هيئة السوق المالية يوم الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول 2016، فإن الهدف الاستثماري لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة هو الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري.

وأضافت أن صناديق الاستثمار العقارية المتداولة تتيح لجميع فئات المستثمرين شراء وبيع وحدات الصناديق بنفس طريقة تداول الأسهم في السوق المالية.

ويبلغ الحجم المبدئي لإجمالي وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين -أول صندوق عقاري متداول ومتوافق مع الشريعة الإسلامية يستثمر في عقارات كلٍ من مكة المكرمة والمدينة المنورة- 660 مليون ريال. وتم طرح منها وحدات بقيمة 360 مليون ريال للاكتتاب العام (36 مليون وحدة بالقيمة الاسمية 10 ريالات للوحدة) من خلال طرح عام أولي بدأ يوم 3 أبريل/نيسان الماضي وانتهى 9 أبريل/نيسان الماضي. وبلغت نسبة التغطية 1257 بالمئة، فيما بلغ عدد المكتتبين 5800 مكتتب، وبلغ إجمالي متحصلات الاكتتاب 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وتم تخصيص كامل الوحدات المشترك بها لكل مستثمر حتى عدد ألف وحدة وتخصيص الوحدات المتبقية على أساس تناسبي بناء على نسبة طلب كل مشترك تزيد عن الحد الأدنى للاشتراك إلى إجمالي الوحدات المتبقية بما يعادل 6.746 بالمئة.

ويعد إدراج "صندوق جدوى ريت الحرمين" ثالث إدراج للصناديق العقارية المتداولة المدرة للدخل "ريتس" في السوق السعودي، بعد "صندوق الرياض ريت" الذي أدرج في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وصندوق "الجزيرة موطن ريت" الذي أدرج في فبراير/شباط الماضي.