"الإمارات دبي الوطني" شريكا أول رسميا لإكسبو 2020 دبي في مجال الخدمات المصرفية

انضم "بنك الإمارات دبي الوطني" ـ إحدى أكبر المجموعات المصرفية في المنطقة ومقره دبي ـ إلى برنامج شراكة "إكسبو 2020 دبي" في فئة "شريك أول رسمي" ليلتحق بنخبة مميزة من شركاء أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ووقع اتفاقية الشراكة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لـ "إكسبو 2020 دبي" وهشام عبد الله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.

وأوضح بيان صحافي صدر عن "إكسبو 2020 دبي" اليوم، وفق وكالة أنباء الإمارات، أنه بموجب هذه الاتفاقية سيكون البنك الشريك المصرفي الحصري في موقع إكسبو حيث سيوفر أجهزة الصراف الآلي ويفتتح "فرع المستقبل" في الموقع كما سيتولى تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية لمنظمي الحدث والمشاركين فيه وملايين الزوار الذين سيأتون من أرجاء العالم ويشمل ذلك معالجة معاملات الدفع الإلكتروني للتجار والخدمات المصرفية الإسلامية وخدمات صرف العملات الأجنبية.

وتمثل هذه الشراكة مع "إكسبو 2020 دبي" خطوة جديدة على طريق النمو والازدهار لبنك الإمارات دبي الوطني الذي تأسس في عام 2007 إثر اندماج بين "بنك الإمارات الدولي" و"بنك دبي الوطني" وتطور ليصبح اسما كبيرا قيمته /12.5/ مليار درهم /3.4 مليارات دولار أمريكي/ ورائدا للقطاع المصرفي والخدمات المالية في المنطقة وعلى الصعيد العالمي.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مدير عام مكتب "إكسبو 2020 دبي" في تصريح صحافي لها اليوم إن القطاع المصرفي يتغير بوتيرة سريعة بدء من تطوره عبر الإنترنت والخدمات الهاتفية وتطبيقات الهاتف الذكي ووصولا إلى أحدث التقنيات المستخدمة لتعزيز وتحسين تجربة العملاء في الفروع.

وأضافت أن بنك الإمارات دبي الوطني يحتل صدارة هذا التحول السريع في المنطقة ويتجلى ذلك في "فرع المستقبل" الواقع في منطقة "أبراج الإمارات جميرا" - وهي جزء من متحف المستقبل إحدى مبادرات "مؤسسة دبي للمستقبل" - حيث يستطيع الناس أن يروا مدى تطور القطاع المصرفي.

وأكدت معالي الهاشمي أن المجموعة ستتمكن من القيام بدور محوري في ضمان أن تكون الخدمات المصرفية في موقع "إكسبو 2020 دبي" في صدارة الابتكار وتلبي احتياجات جميع العملاء.

وذكر القاسم أن مجموعة "الإمارات دبي الوطني" ترحب بهذه الشراكة وتقدر قيمة التعاون والعمل المشترك بين مختلف الثقافات من أجل إيجاد حلول مستدامة للتحديات التي يواجهها عالمنا وسوف تدعم "إكسبو 2020 دبي" ورؤيته المتمثلة في تحقيق شعارها "تواصل العقول .. وصنع المستقبل".

وشدد على أن البنك يؤمن بأهمية الابتكار في دعم البلاد لمواصلة مسيرة تقدمها وازدهارها وملتزم بتبني تقنيات مصرفية متميزة لتحسين تجربة عملائه.

وأضاف القاسم أن البنك على قناعة بأن "إكسبو 2020 دبي" يشكل فرصة قيمة لتسليط الضوء على أبرز إنجازات دولة الإمارات عندما يتعلق الأمر بالابتكار في مجال الأعمال والالتزام بأفضل الممارسات العالمية.

وتبلغ إجمالي قيمة أصول بنك الإمارات دبي الوطني نحو /450/ مليار درهم /122.5 مليار دولار/ وتشمل عملياته دولة الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة فضلا عن المكاتب التمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا ويعمل لدى البنك أكثر من /10/ آلاف موظف يمثلون ما يزيد على /70/ جنسية مختلفة وهو ما يجعله من أكبر المؤسسات وأكثرها تنوعا في دولة الإمارات.

وبهذه الشراكة ينضم بنك الإمارات دبي الوطني إلى نخبة من العلامات التجارية العالمية الرائدة ضمن أرفع فئة من برنامج شراكة إكسبو 2020 دبي ومنها "موانئ دبي العالمية" و"طيران الإمارات" و"اتصالات" و"إس إيه بي" /SAP/ و"سيمنس".

ويوفر "إكسبو 2020 دبي" عبر موضوعه الرئيس "تواصل العقول وصنع المستقبل" منصة لتشجيع الإبداع والابتكار والعمل المشترك وعليه فإن شغف بنك الإمارات دبي الوطني بالابتكار وخلق الفرص يشكل دعما كبيرا للموضوعات الفرعية الثلاثة للحدث وهي "الفرص والتنقل والاستدامة".

وأكد بنك الإمارات دبي الوطني التزامه الدائم بالابتكار من خلال خطته لاستثمار /500/ مليون درهم /136 مليون دولار/ على مدى السنوات الثلاث المقبلة في مجالات الابتكار الرقمي والتطوير متعدد الجوانب لآليات عمله ومنتجاته وخدماته.

ويمثل "مختبر المستقبل" مبادرة رئيسة في استراتيجية البنك الرقمية الرامية إلى دفع عجلة تطور الجيل المقبل من الخدمات المصرفية الرقمية والهاتفية وذلك بهدف رفع مستوى تبني الخدمات الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة كما أطلق البنك منصة "Liv" الرقمية الشبابية التي تعد أول منصة خدمات مصرفية رقمية في دولة الإمارات تستهدف شباب جيل الألفية.