كم يبلغ متوسط الدخل الشهري لموظفي السوق المالية السعودية؟

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أظهرت بيانات رسمية حديثة أن متوسط نصيب الفرد الشهري لموظفي هيئة السوق المالية السعودية للعام 2016 (شاملاً الرواتب والبدلات والمكافآت) يبلغ حوالي 32.5 ألف ريال (8670 دولار) أو ما يعادل 390.6 ألف ريال (أكثر من 104 ألف دولار) سنوياً بانخفاض قدره 7 بالمئة مقارنة بمتوسط الدخل للعام السابق.

وبحسب تقرير لموقع "أرقام" الاقتصادي الذي أجرى حساباً لمتوسط الدخل الشهري لموظفي هيئة السوق المالية اعتماداً على تقريرها السنوي، يعد متوسط الدخل الشهري الذي يحصل عليه موظفو "الهيئة" أعلى من متوسط الدخل الذي يحصل عليه موظفو القطاع المصرفي في السعودية بنسبة 68 بالمئة؛ إذ بلغ متوسط الدخل الشهري لموظفي البنوك 19.3 ألف ريال (5148 دولار).

وقال تقرير "أرقام" إن البيانات الواردة في التقرير السنوي للهيئة لم يتضمن تفاصيلاً حول المبالغ التي صرفت وفقاً للفئات الوظيفية وعدد الموظفين في كل فئة كما هو الحال مع البنوك السعودية حتى يتسنى المقارنة بين دخل الموظفين وفقاً للفئات الوظيفية.

ويبلغ متوسط الدخل الشهري للمدراء التنفيذيين لدى البنوك السعودية 230 ألف ريال (61.354 دولار)، فيما متوسط دخل موظفي إدارة المخاطر 34.2 ألف ريال (9123 دولار) وموظفي إدارة الرقابة 29.2 ألف ريال (7790 دولار) شهرياً. بينما الموظفون في الفئات الأخرى يحصلون شهرياً على 15 ألف ريال (4 آلاف دولار) بالمتوسط وهم النسبة الأعلى من حجم موظفي القطاع المصرفي.

وبلغ إجمالي عدد الموظفين في "الهيئة" بنهاية 2016 نحو 652 موظفاً منهم نحو 269 موظفاً حاصلاً على شهادة بكالوريوس و232 موظفاً حاصلاً على شهادة الماجستير.

وذكرت "الهيئة" في تقريرها السنوي أن نسبة التسرب الوظيفي لديها عالية بسبب التأهيل العالي والتدريب المتواصل لمنسوبيها ما يجعل الطلب عليها مرتفعاً؛ حيث بلغ عدد المستقيلين 29 موظفاً خلال 2016 مقارنة بـ 36 موظفاً، بينما بلغ عدد المنضمين للهيئة 43 موظفاً.

​وأصدرت هيئة السوق المالية يوم أمس الثلاثاء تقريرها السنوي للعام المالي 2016، الذي يرصد جميع التشريعات والإجراءات والقرارات التي اتخذتها الهيئة خلال 2016، في ظل المهام الموكولة إليها وفقاً لنظام السوق المالية.

ويقع التقرير المتوافر على الموقع الإلكتروني للهيئة cma.org.sa، في 9 أبواب، تقدم معلومات تفصيلية عن القرارات والتشريعات الصادرة عن "الهيئة" خلال تلك الفترة إلى جانب الإفصاح المالي للهيئة الذي يأتي تلبية لتطبيقها لمبادئ الإفصاح والشفافية على أعمالها.

وظائف شاغرة في هيئة السوق المالية.. الشروط والطريقة

في سياق منفصل، أعلنت هيئة السوق المالية عن توافر وظيفة شاغرة للجنسين، بمسمى (أخصائي ثاني) للعمل بإدارة التزام المنتجات الاستثمارية.

واشترطت هيئة السوق المالية الشروط التالية لشغل الوظيفة:

1- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس، ويفضل الماجستير في أحد التخصصات التالية: (إدارة الأعمال، القانون، المالية)، أو ما يعادلها.

2- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

3- خبرة 5 سنوات لدرجة البكالوريوس، أو 3 سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال (تمويل الشركات، وإدارة الاستثمار، الأعمال المصرفية، والخدمات المصرفية، وتطوير السياسات)، أو ما يعادلها.

4- إجادة اللغة الإنجليزية.

5- التفرغ التام.

6- أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية.

7- اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

8- اجتياز المقابلات الشخصية.

ودعت "الهيئة" الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة إلى الدخول على رابط التوظيف عن طريق الموقع الإلكتروني:

https://www.cma.org.sa/_layouts/15/CMAInternet/404/ar/404.html

مع العلم بأنه يوجد في الموقع خطوات إنشاء الحساب والتقديم على الوظائف، كما أن آخر يوم للتقديم على هذه الوظائف سيكون يوم الأحد 7-5-2017.