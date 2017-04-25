المركزي السعودي يحدد عمل مراكز التحويلات المالية بـ5 أيام أسبوعياً

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) تعميماً لمراكز التحويلات المالية التابعة للمصارف وشركات التحويل المرخصة يلزمها بتحديد خمسة أيام عمل في الأسبوع على ألا تتجاوز ساعات العمل 8 ساعات يومياً بدءاً من يوليو/تموز المقبل.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إن ذلك يأتي استناداً إلى نظام مراقبة المصارف والقرار المتعلق بتنفيذ أحكام مراقبة المصارف، واستكمالاً لجهود مؤسسة النقد في دعم مراكز التحويل المالية، من خلال مواجهة التحديات المختلفة في النواحي التقنية والتشغيلية والإجرائية.

ووفقاً لمعلومات الصحيفة، فإن "ساما" حددت، في إصدارها الأول لدليل تنظيم أعمال مراكز التحويل المالية التابعة للمصارف وشركات التحويل المرخصة، بدء أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى الخميس، في حين يكون السبت يوم عمل اختياري إضافي بعد أخذ عدم ممانعة المؤسسة لكل فرع، بيد أن يوم الجمعة يعد إجازة أسبوعية رسمية لجميع مراكز التحويل.

وأوضحت "ساما" أنها والإدارة العامة للتحريات المالية هما السلطة المخولة بتلقي بلاغات الأنشطة المشتبه بعلاقاتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من المؤسسات المالية كافة وغير المالية، مشيرة إلى أن منظمة العمل المالي هي أيضاً منظمة حكومية دولية تتمثل مهام عملها في وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي.

وأفاد التنظيم بأن عضوية الحوالات هو سجل لدى مركز تحويل تابع للبنك بموجب عقد يسمى "اتفاقية فتح عضوية حوالات" موقع من طرف المركز وصاحب العضوية "العميل" تتضمن معلومات العميل كافة، وتنشأ عن هذه الاتفاقية حقوق والتزامات لكلا الطرفين طبقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

ويبلغ إجمالي تحويلات الأجانب في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- حوالي 152 مليار ريال (40.5 مليار دولار) خلال العام الماضي، في حين انخفضت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة خلال شهر فبراير/شباط الماضي، بنسبة 15 بالمئة لتبلغ 10.77 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك حسب بيانات "ساما" في فبراير/شباط 2017.