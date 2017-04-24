"بنك أبوظبي الأول" الإسم الجديد لأكبر بنك في الإمارات

وافق مساهمو بنك أبوظبي الوطني على اعتماد اسم "بنك أبوظبي الأول" ليصبح الاسم الجديد لأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع الجمعية العمومية اليوم عقب اقتراح مجلس إدارة البنك لهذا الاسم بالتزامن مع إتمام الاندماج القانوني في الثاني من شهر أبريل 2017.

وقال عبدالحميد سعيد الرئيس التنفيذي للمجموعة : إن اسم "بنك أبوظبي الأول" يعكس الجذور الراسخة لبنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني والإرث الغني والخبرة الواسعة التي يتمتع بها كلا البنكين، كما يرمز إلى اتحادنا كمؤسسة مالية قوية ومتميزة ستعمل على دعم النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأضاف "إن موافقة مساهمينا على الاسم الجديد تشكل دعما لنا للمضي قدما في مسيرتنا التي بدأناها معا لتحقيق رؤيتنا المستقبلية" ..لافتا إلى أنه سيتم العمل بالاسم الجديد بعد الحصول على موافقة مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع كما سيتم الكشف عن الهوية المؤسسية الجديدة للبنك لاحقا.