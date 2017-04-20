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بنوك واستثمار

2.93 مليار درهم صافي أرباح مجموعة بنك أبوظبي الوطني بارتفاع نسبته 12.4%

أريبيان بزنس
الخميس، 20 إبريل 2017
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2.93 مليار درهم صافي أرباح مجموعة بنك أبوظبي الوطني بارتفاع نسبته 12.4%

حقق بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول صافي أرباح بقيمة 2.93 مليار درهم للربع الأول من عام 2017، مقارنة مع 2.60 مليار درهم من نفس الفترة من عام 2016، بارتفاع نسبته 12.4%.
وحقق البنك هذه النتائج بفضل الأداء التشغيلي القوي نتيجة زيادة حجم الأعمال الكبير والمكاسب الاستثمارية، إلى جانب إدارة المخاطر المنضبطة وتوفير التكاليف المتعلقة بالاندماج بين البنكين.
وتعليقاً على أداء البنك، قال عبدالحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: "مع اكتمال عملية اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، تبدأ رحلة ’بنك أبوظبي الأول‘ بمزيد من الثقة لتحقيق أهداف وخطة الاندماج، وذلك بفضل الأسس القوية التي يعتمد عليها البنك، والنتائج المتميزة التي حققها مع نهاية الربع الأول من عام 2017 والتي تعدّ دليلاً على نجاح الاندماج. لقد حققنا بالفعل العديد من الإنجازات منذ اكتمال الاندماج، خاصة وأنه جمع أفضل القدرات التي يتمتع بها كلا البنكين والتي تكمل بعضهما البعض؛ فبدأ البنك بالاستفادة من نقاط القوة المشتركة، الأمر الذي انعكس إيجاباً لصالح المساهمين والعملاء والموظفين".  
وأضاف: "على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة؛ حقق البنك نتائج جيدة خلال الربع الأول من عام 2017؛ حيث ارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 12.4% مقارنة بالعام الماضي، ويعود ذلك إلى زيادة حجم الأعمال والتحسن الملحوظ في كفاءة وجودة الأصول. وتم تعزيز سيولة البنك الذي يتمتع بمركز مالي قوي؛ حيث بلغ معدل حقوق الملكية – الشق الأول 14.7% الأمر الذي يمكن البنك من الالتزام بالمبادئ التوجيهية التي تدعم قدرته على تلبية متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الخاصة بتطبيق معايير ’بازل 3‘. كما جاء تثبيت تصنيف بنك أبوظبي الوطني الائتماني من قبل وكالات التصنيف الائتماني فيتش وموديز وستاندرد آند بورز عند AA-، Aa3،  AA-على التوالي، لينضم إلى قائمة إنجازات البنك ويعكس محفظته الائتمانية القوية وقدرته المتميزة على التوافق مع المتطلبات الاقتصادية والمصرفية والتنظيمية."


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