توقعات بنمو الاستثمار في قطاع صناديق الملكية الخاصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

من المتوقع أن تسجل الاستثمارات في قطاع صناديق الملكية الخاصة (Private Equity) معدلات نمو مرتفعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحديداً في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في ضوء الجهود المتزايدة نحو دفع عجلة التنمية والتنويع الاقتصادي في المنطقة ككل.

جاء ذلك في تقرير "التحديات والفرص: تعزيزسوق قطاع صناديق الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي أصدرته "أورينت بلانيت للأبحاث"، بالتزامن مع "منتدى وحفل جوائز قطاع صناديق الملكية الخاصة 2017" الذي أقيم اليوم (الاربعاء 19 أبريل 2017) في فندق "سانت ريجيس" في دبي.

ورصد التقرير بعض العوامل الواعدة التي تدعم قطاع الاستثمار في قطاع صناديق الملكية الخاصة على الصعيد الإقليمي، مع تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه القطاع في إطار المساعي المستمرة لجذب الاستثمارات الخاصة للأسواق المحلية وبعيداً عن دورها التقليدي كرأسمال أولي للاستثمارات الأجنبية. وعليه، يتوقع "صندوق النقد الدولي" أن تُصبح منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثالث أسرع مناطق العالم نمواً خلال السنوات الخمس الخمسة المقبلة.

وقال نضال أبوزكي، مدير عام "مجموعة أورينت بلانيت": "هناك عدد من العوامل التي تجعل من المنطقة أرضاً خصبة لجذب المستثمرين في قطاع صناديق الملكية الخاصة ؛ في مقدمتها المبادرات الفعالة التي أطلقتها الحكومات في المنطقة بهدف تشجيع ريادة الأعمال على المستوى المحلي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. هذا بالإضافة إلى تنامي الشريحة السكانية الشابة في المنطقة ونمو الثروات الخاصة والإصلاحات الاقتصادية الهامة وغيرها من العوامل الفعالة التي تجعل المنطقة أكثر جذباً للمستثمرين الذين يمكن لاستثماراتهم في قطاع صناديق الملكية الخاصة أن تعود بالمنفعة الكبيرة في الدفع بعجلة التنمية وتعزيز مكانة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الساحة الدولية."

ومن جانبه، قال خالد أبو ظهر، مؤسس منتدى قطاع صناديق الملكية الخاصة: "يعد مستقبل الاستثمار في قطاع صناديق الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط واعداً ويزخر بالعديد من الفرص، ولكنه في الوقت نفسه محفوف بالتحديات الجمّة".





