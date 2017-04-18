بنك الاستثمار الأمريكي هوليهان لوكي يفتح مكتبا بدبي في الربع الثاني

دبي 18 أبريل نيسان (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي في بنك هوليهان لوكي للاستثمار لرويترز إن البنك قرر فتح مكتب له في دبي خلال الربع الثاني من العام بهدف الاستفادة من الفرص المتاحة في أنشطة التمويل والاندماج والاستحواذ وأعمال استشارية أخرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وهوليهان لوكي هو أحدث بنك استثمار في أمريكا الشمالية يقرر التوسع في الشرق الأوسط التي أدى فيها هبوط أسعار النفط إلى زيادة الطلب على بيع الأصول وإعادة تمويل الديون.

وكان بنك إيفركور المنافس قال اليوم الثلاثاء إنه يتوقع أن يفتح مكتبا جديدا في دبي في الربع الثاني من 2017.

وقال مسؤولون تنفيذيون في كاناكورد جينيوتي للوساطة المالية لرويترز الشهر الماضي إن شركتهم تخطط لمضاعفة مساهمات الشرق الأوسط والهند في أنشطتها المصرفية الاستثمارية في السنوات الخمس القادمة.

ويرى هوليهان لوكي فرصا في المنطقة لجلب رؤوس أموال من الخارج من شركات التأمين وصناديق التحوط وشركات الاستثمار المباشر وغيرها بحسب ما قاله أرون ريدي العضو المنتدب للبنك الذي يقيم حاليا في لندن وسينتقل إلى دبي ليصبح رئيسا مشاركا للمكتب الجديد.

وأدى هبوط أسعار النفط إلى تقلص السيولة في البنوك المحلية في الشرق الأوسط بينما فرض تباطؤ النمو الاقتصادي مزيدا من الضغوط على الأوضاع المالية للشركات وهو ما دفعها إلى بيع أصول وإعادة هيكلة ديون.

ويشارك هوليهان لوكي في صفقات بيع أصول يتراوح عددها بين 150 و200 صفقة سنويا، وله نشاط بالفعل في الشرق الأوسط وأفريقيا حيث عمل في صفقات من بينها تقديم المشورة للمساهمين الكويتيين في أستون مارتن بخصوص إعادة هيكلة ديون.

ولدى البنك بالفعل مكاتب في الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي