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سيتي جروب تختار اللبنانية كارمن حداد لرئاسة فرعها في السعودية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 18 إبريل 2017
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سيتي جروب تختار اللبنانية كارمن حداد لرئاسة فرعها في السعودية
كارمن حداد

(أريبيان بزنس/ وكالات) - ذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء أن مجموعة سيتي جروب اختارت "كارمن حداد" للعمل كرئيس تنفيذي لوحدة السعودية المزمع تدشينها بعد الحصول على الترخيص المصرفي من الجهات التنظيمية بعمل المصرف في المملكة صاحبة أكبر اقتصاد عربي..

 

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصادرها إن كارمن حداد ستستمر في منصبها كرئيس تنفيذي لوحدة قطر حتى يتم العثور على بديل لها، كما ستبقى في منصبها ككبيرة المصرفيين بدول مجلس التعاون الخليجي.

 

وفي نهاية مارس/آذار الماضي، أكدت مصادر أن سيتي جروب تقدمت بطلب رسمي للحصول على رخصة لبدء نشاط في سوق المال بالسعودية في خطوة مهمة للعودة للمملكة بعد غياب نحو 13 عاماً. وقالت المصادر إن البنك الأمريكي تقدم بالطلب لهيئة سوق المال السعودية التي يتمثل دورها الرئيسي في تنظيم العمل في سوق المال بالمملكة وتطويره.

 

وتتيح المملكة فرص للاستثمار في ظل سعي الحكومة لتنويع مواردها الاقتصادية وتقليص اعتمادها على النفط بموجب خطة التحول الوطني. كما ترتب الحكومة لإدراج 5 بالمئة من أسهم شركة النفط العملاقة أرامكو في طرح عام أولي قد تجمع منه ما يصل إلي 100 مليار دولار.

 

وفي حالة حصول سيتي على الترخيص، فإنها ستسعى لنيل ترخيص لفتح فرع مصرفي كامل لتنضم بذلك إلى بنوك مثل جيه.بي مورجان ودويتشه بنك.

 

وبعد أن عملت سيتي جروب في المملكة على مدى خمسة عقود، تخارجت من السعودية في 2004 حين باعت حصتها البالغة 20 بالمئة في مجموعة سامبا المالية قائلة إنها ستعيد توجيه رأس المال لاستثمارات رئيسية.

 

وفي 2015، سمحت هيئة سوق المال السعودية لسيتي بالاستثمار مباشرة في سوق الأسهم المحلية وهي الخطوة الأولى لعودتها للبلاد.

 

وقال مصدر في مارس/آذار الماضي إن سيتي فاتحت مصرفيين بشأن وظائف محتملة توقعاً لحصوله على الترخيص وتشكيل فريق في السعودية.

 

وسيتي ليس البنك العالمي الوحيد الذي يريد التوسع في السعودية. فقد قال بنك كريدي سويس في رسالة إلكترونية لرويترز في أواخر فبراير/شباط الماضي إنه يسعي للحصول على ترخيص مصرفي ويريد تأسيس أنشطة مصرفية شاملة للأفراد هناك.

 

كما يدرس جولدمان ساكس إمكانية الحصول على ترخيص من هيئة سوق المال لبيع وتداول أسهم في السعودية بحسب مصدر اطلع على الخطة.

 

ويوجد في السعودية 13 فرعاً مرخصاً لبنوك أجنبية من بينها دويتشه وبي.إن.بي باريبا وجيه.بي مورجان تشيس وبنك الصين للصناعة والتجارة بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

 

والتقي مايكل كوربات الرئيس التنفيذي لسيتي مع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود في مارس/آذار الماضي خلال زيارة للمملكة إلى جانب الملياردير السعودي الأمير وليد بن طلال وهو مساهم في سيتي جروب.

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