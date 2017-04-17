Arabian business
بنوك واستثمار

هل تحتاج جنسية آخرى لحماية عائلتك وثروتك؟

أريبيان بزنس
الاثنين، 17 إبريل 2017

كشفت فيرونيكا كوتديمي الرئيس التنفيذي لشركة سيتيزن إنفست citizenshipinvest.com، لأريبيان بزنس أن قبرص قامت مؤخرا بتخفيض قيمة الاستثمار العقاري المطلوب للحصول على الجنسية القبرصية خلال ستة أشهر من مليونين ونصف المليون يورو إلى مليوني يورو. 

تلفت إلى أن المستثمرين العرب يفضلون  الحصول على جنسية وجواز سفر، أو الإقامة في الدول  التي حصلت الشركة على ترخيص للعمل معها، دون الحاجة للإقامة في هذه الدول.

 


وتقول فيرونيكا إنه  لا شك في ضرورة التحوط بالحصول على جنسية ثانية على أنها استثمار هام للأفراد الموثرين في منطقة الشرق الأوسط، ورجال الأعمال من ذوي الأصول المرتفعة وهم يلجؤون لهذا الحل في سعيهم لضمان حرية الحركة وحماية أصولهم وإدارة الثروة لضمان انتقالها السلس بين الأجيال من خلال التوريث بأقل حد ممكن من الضرائب والخسائر. 

 

 

تشير فيرونيكا إلى أن أعلى نسبة من  زبائنها أصبحوا من السوريين وهم يمثلون 30% من الساعين وراء جنسية أخرى لدى الشركة، وتوضح أن ذوي الأصول المرتفعة يفضلون الحصول على جنسية أخرى دون الحاجة للانتقال إلى بلد آخر للحصول على جنسيتها، بل يفضلون البقاء حيث يعملون بنجاح لإدارة أعمالهم لكنهم يحتاجون للقدرة على السفر بحرية  بدون حواجز التأشيرات والفيزا كي يتمكنوا من تأسيس شركات بكفاءة وفتح حسابات بنكية والحصول على إقامات وتجديدها .

تصنف الشركة نوعين من البرامج التي تقدمها للزبائن الأول هو برامج الحصول على الجنسية (المواطنة وتحصل على جنسية وجواز سفر في الدول الواردة دون الحاجة للإقامة في هذه الدول) والبرامج للحصول على الإقامة الدائمة التي قد تمهد للحصول على الجنسية.

(موجز من المقابلة التي ستنشر كاملة غدا- المحرر)

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