عقد واحدة من أكبر معاملات الإستحواذ في الخليج لعائلة قرقاش

قدم بنك المشرق وضمان للإستثمار استشارة ناجحة لعائلة قرقاش لعقد صفقة استحواذ على 100% من أسهم مشاريع قرقاش المحدودة بقيمة لم يتم الكشف عنها. وتعتبر مشاريع قرقاش أكبر موزع المعتمد لمركبات مرسيدس بنز للسيارات والمركبات التجارية .
وتعليقاً على هذه الصفقة، قال معالي عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي للمشرق:" تسرنا شراكتنا مع عائلة قرقاش في إنجاح هذه المعاملة، حيث تعد مشاريع قرقاش من أهم الشركات الرائدة في قطاع السيارات المتميزة، ويعكس إتمام هذه الصفقة موقعنا الريادي في الخدمات المصرفية الإستثمارية، ومعرفتنا العميقة في قطاع السيارات، والعلاقة القوية مع عملائنا".
وقال شهاب قرقاش، مدير مشاريع قرقاش:" نحن سعداء جداً في إتمام هذه الصفقة ونقدّر دعم كل من بنك المشرق وضمان للإستثمار. ونؤمن بأن الدمج على مستوى المساهمين في الشركات العائلية في الخليج أصبح اليوم ضرورة وليس خياراً. وهذا الاستحواذ سوف يلعب دوراً كبيراً في النمو المستمر وفتح آفاق جديدة للشركة مع الحفاظ على مستوى مميز للخدمات".
تعد شركة مشاريع قرقاش الموزع الوحيد لمنتجات مرسيدس بنز في دبي والإمارات الشمالية منذ عام 1958. فإن الشركة تقوم ببيع واحدة من كل أربعة سيارات مرسيدس بنز تباع في الشرق الأوسط. وتنتشر صالات العرض عبر 20 موقعا في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وتدير الشركة أيضا سيكست لتأجير السيارات وتمتلك عدد من العقارات المتنوعة.
المزيد من أخبار الإمارات
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
داوود الشريان: الحريري يستطيع دفع مستحقات عمالة سعودي أوجيه | إنشاءات | أريبيان بزنس
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
السعودية: 18.5 ألف منتج سكني منها 7700 قرض تمويلي يوم السبت | عقارات | أريبيان بزنس
تسرب غير مسبوق للكوادر الطبية في السعودية | أريبيان بزنس
ما هي شروط الحصول على الجرين كارد السعودي؟ | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
استنفار للقبض على الذكر الذي اعتدى على امرأة بمكة | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس