Arabian business
بنوك واستثمار

عقد واحدة من أكبر معاملات الإستحواذ في الخليج لعائلة قرقاش

أريبيان بزنس
الاثنين، 17 إبريل 2017
عقد واحدة من أكبر معاملات الإستحواذ في الخليج لعائلة قرقاش
شهاب قرقاش

قدم بنك المشرق وضمان للإستثمار استشارة ناجحة لعائلة قرقاش لعقد صفقة استحواذ على  100% من أسهم مشاريع قرقاش المحدودة بقيمة لم يتم الكشف عنها. وتعتبر مشاريع قرقاش أكبر موزع المعتمد لمركبات مرسيدس بنز للسيارات والمركبات التجارية . 

 

وتعليقاً على هذه الصفقة، قال معالي عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي للمشرق:" تسرنا شراكتنا مع عائلة قرقاش في إنجاح هذه المعاملة، حيث تعد مشاريع قرقاش من أهم الشركات الرائدة في قطاع السيارات المتميزة، ويعكس إتمام هذه الصفقة موقعنا الريادي في الخدمات المصرفية الإستثمارية، ومعرفتنا العميقة في قطاع السيارات، والعلاقة القوية مع عملائنا".   

 

وقال  شهاب قرقاش، مدير مشاريع قرقاش:" نحن سعداء جداً في إتمام هذه الصفقة ونقدّر دعم كل من بنك المشرق وضمان للإستثمار. ونؤمن بأن الدمج على مستوى المساهمين في الشركات العائلية في الخليج أصبح اليوم ضرورة وليس خياراً. وهذا الاستحواذ سوف يلعب دوراً كبيراً في النمو المستمر وفتح آفاق جديدة للشركة مع الحفاظ على مستوى مميز للخدمات".

 

 

تعد شركة مشاريع قرقاش الموزع الوحيد لمنتجات مرسيدس بنز في دبي والإمارات الشمالية منذ عام 1958.  فإن الشركة  تقوم ببيع واحدة من كل أربعة سيارات مرسيدس بنز تباع في الشرق الأوسط.  وتنتشر صالات العرض عبر 20 موقعا في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.  وتدير الشركة أيضا سيكست لتأجير السيارات وتمتلك عدد من العقارات المتنوعة.

 

 

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