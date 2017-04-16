"دبي المالي" يستقبل طلبات الاشتراك في برنامج مسرع "فينتك هايف" غدا

أعلن مركز دبي المالي العالمي اليوم أن استلام طلبات الاشتراك في برنامج مسرع التكنولوجيا المالية "فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي" سيبدأ اعتبارا من غد الإثنين.

ويساعد البرنامج ـ الذي يمتد 12 أسبوعا ـ شركات التكنولوجيا المالية في تسريع وتيرة تطوير الأعمال والمنتجات من خلال إتاحة المجال للتواصل مع كبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات المالية.

وسوف تتاح للمتقدمين الناجحين فرصة تطوير ابتكاراتهم واختبارها وتعديلها بالتعاون مع كبار التنفيذيين في سلطة مركز دبي المالي العالمي و"أكسنتشر" ومؤسسات مالية رائدة مثل سيتي بنك و"إتش إس بي سي" و"ستاندرد تشارترد" وفيزا وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق، حسب وكالة أنباء الإمارات.

وسيوفر المسرع أيضا إمكانية الحصول على الإرشاد والتوجيه من شركاء رئيسيين في مجال التكنولوجيا مثل فيسبوك و"إنفستنيت يودلي" حيث سيقيم فيسبوك ورشة عمل مستقلة للشركات الناشئة يقدم لهم من خلالها الاستشارات بشأن تسييل النقود والنمو والمشاركة وأدوات التنمية والتسويق والتحليلات بينما ستساعد إنفستنيت يودلي المطورين في الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات "APIs" لإنشاء التطبيقات والخدمات.

وقال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي في تصريح صحافي له اليوم إن "فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي" سيعمل على ربط المبتكرين في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية مع البنوك والمؤسسات المالية ومزودي الخدمات ضمن منظومتنا الحيوية في المركز.

وأضاف أن هذا يتماشى مع "الاستراتيجية الوطنية للابتكار" في دولة الإمارات و"خطة دبي 2021" التي ستضع الإمارة ضمن أذكى المدن في العالم كما ينسجم أيضا مع استراتيجية مركز دبي المالي العالمي لعام 2024 من خلال توفير منصة لتطوير الحلول التي تلبي الاحتياجات وتساعد على مواجهة التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وأكد عمر بولس، المدير التنفيذي لشركة أكسنتشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن التقنيات الناشئة تؤدي دورا محوريا في تطوير الخدمات المالية إذ تكتسب التكنولوجيا المالية أهمية كبرى في ضوء سعي دبي نحو تحقيق رؤيتها للمدينة الذكية بالتزامن مع السعي المستمر لبلدان الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا نحو تحفيز المشاريع الاستثمارية.





وسوف تستند عملية الاختيار الأولى على معايير عدة تشمل النضج، العمر والأثر في السوق والتمويل حيث يتعين على المتقدمين أن يكون لديهم نموذج أو خدمة محددة قاموا بتنفيذها في سوق واحدة على الأقل وأن تكون لديهم النية للتوسع بأعمالهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وسوف يتوج البرنامج باختيار ما يصل إلى 10 مشاركين ليقدموا حلولهم في يوم محدد أمام المستثمرين والمسؤولين التنفيذيين في القطاع المالي.

وتشير التوقعات إلى أن قيمة الاستثمارات في التكنولوجيا المالية ستنمو إلى 150 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم خلال السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة إلا أن دولة الإمارات تستفيد حاليا من واحد في المائة فقط من هذه الاستثمارات لذا فإن "مسرع فينتك هايف" يهدف إلى سد هذه الفجوة في دولة الإمارات والمنطقة على نطاق أوسع من خلال اكتشاف واستقطاب أفضل وألمع رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في العالم.

ويعد مسرع "فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي" إضافة مهمة لمنظومة التكنولوجيا المالية الحالية في المركز كما أنه سيضع المركز جنبا إلى جنب مع مراكز مالية عالمية بارزة مثل لندن ونيويورك وسنغافورة وهونغ كونغ.

وفي هذا الإطار أبرم مركز دبي المالي العالمي شراكة مع "أكسنتشر" شركة الخدمات المهنية العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي التي نفذت بنجاح كثيرا من مراكز الابتكار في التكنولوجيا المالية عالميا حيث تم جمع 386 مليون دولار أمريكي لتمويل المشاريع بعد المشاركة بالبرنامج.