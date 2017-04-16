139.1 مليون درهم أرباحا صافية لمصرف الشارقة الإسلامي خلال الربع الأول من 2017

حقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحا صافية بلغت 139.1 مليون درهم عن الربع الأول من عام 2017 مقارنة بـ 131.4 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام السابق بإرتفاع قدره 5.9 بالمائة.

وإرتفع إجمالى الأصول بنسبة 3.2 بالمائة لتصل إلى 34.6 مليار درهم في نهاية الربع الأول مقارنة بـ 33.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016 وتمثل الأصول السائلة ما نسبته 23.5 بالمائة من إجمالي الأصول " 23.4 بالمائة في نهاية عام 2016 " ما يعكس متانة وضع السيولة لدى المصرف وقوة مركزه المالي، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات.

وبلغ صافي تمويلات العملاء 17.6 مليار درهم في نهاية الربع الأول وذلك بإرتفاع قدره 2.9 بالمائة بمبلغ 490.8 مليون درهم مقارنة بنهاية عام 2016 .

فيما إرتفعت الإستثمارات في الأوراق المالية بمقدار 8.5 بالمائة لتصل إلى مبلغ 4.5 مليار درهم مقارنة بمبلغ 4.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016.

ونجح " مصرف الشارقة الإسلامي " في جذب مقدار أكبر من ودائع العملاء خلال الربع الأول من العام لترتفع ودائع العملاء إلى 19.7 مليار درهم ما يمثل نموا بمقدار 1.4 مليار درهم أي ما يعادل 7.6 بالمائة مقارنة بـ 18.3 مليار درهم بنهاية عام 2016.

وعلى صعيد أرباح المصرف بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 237.8 مليون درهم بنهاية الربع الأول من العام مقارنة بـ 219.2 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2016 وبإرتفاع نسبته 8.5 بالمائة .. كما إرتفع معدل العائد السنوى على متوسط حقوق المساهمين ليصل إلى 11.28 بالمائة في نهاية الربع الأول مقارنة بـ 9.68 بالمائة في نهاية ديسمبر 2016 .

وارتفع معدل العائد السنوي على متوسط إجمالي الموجودات إلى 1.63 بالمائة في نهاية الربع الأول مقارنة بـ 1.46 بالمائة في نهاية عام 2016.

ويتمتع "مصرف الشارقة الإسلامي" بقاعدة رأسمال قوية حيث يبلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية الربع الأول من العام الحالي خمسة مليارات درهم والتي تمثل 14.5 بالمائة من إجمالي موجودات المصرف ونسبة كفاية رأس المال بلغت 21.04 بالمائة.