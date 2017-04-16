سوق دبي الحرة تتوقع استثناءها من الضريبة المضافة

باراغ ديلوجونكر Parag Deulgaonkar : تتوقع السوق الحرة في دبي أنه سيكون هناك تسهيلات استرداد السياح قيمة الضريبة المضافة على مشترياتهم المحلية بحسب مسؤول رفيع في المؤسسة.

وقال برنارد كريد، نائب الرئيس للشؤون المالية في سوق دبي الحرة، لأريبيان بزنس : " نرى أن ضريبة القيمة المضافة لن تطبق على المنتجات التي تباع جوا لأنها تشترى من قبل مسافرين مغادرين للإمارة" وتجري مناقشات حاليا ضمن المطار مع استشاريين خارجيين لتوضيح استثناء المنتجات والخدمات في مطارات دبي، بحسب كريد.

كما تعمل مؤسسة تتبع لاستثمارات دبي مع مطارات دبي واستشاريين خارجيين للوصول إلى فهم أفضل لنظام الضريبة قبل أي استشارات مع وزارة المالية التي ألمح مسؤولون فيها في شهر مارس لإمكانية توفير آلية استرداد السياح لقيمة مشترياتهم.

لكن كريد قال إن السوق الحرة في دبي لم تحاول حساب تأثير الضريبة على المبيعات نظرا للحاجة إلى وضوح أكبر في فرض الضريبة من ناحية موعد تطبيقها ومعدل الضريبة والتصنيفات المستثناة في السوق المحلية، وكذلك موقف الدول الخليجية الأخرى ودرجة الامتثال مع نظام الضريبة في السوق المحلية، يذكر أن إجمالي مبيعات السوق الحرة العام الماضي بلغ 1.85 مليار دولار.