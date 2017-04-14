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بنوك واستثمار

هاكرز ينشرون تسريبات تزعم تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية على بنوك خليجية وعربية

أريبيان بزنس
الجمعة، 14 إبريل 2017
هاكرز ينشرون تسريبات تزعم تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية على بنوك خليجية وعربية

نشر هاكرز وثائق وملفات اليوم الجمعة تزعم أن  إنها  تكشف اختراق وتجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية على  التحويلات النقدية بين بعض بنوك الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

 

ونشرت الوثائق والملفات جماعة تسمي نفسها "شدو بروكرز- Shadow Brokers". وتحمل بعضها ختم وكالة الأمن القومي الأمريكية، وقالت شركة سويفت في بيان لرويترز "ليست لدينا أدلة ترجح حدوث ولوج غير مصرح به إلى شبكتنا أو خدمات التراسل التي لدينا على الإطلاق."

وتشير الوثائق التي نشرتها الجماعة اليوم الجمعة إلى أن وكالة الأمن القومي الأمريكية ربما تكون ولجت إلى شبكة سويفت من خلال مكاتب خدمة. ومكاتب خدمة سويفت هي شركات توفر نقطة دخول لنظام سويفت لزبائن الشبكة الأصغر وبإمكانها إرسال واستقبال رسائل تتعلق بالتحويلات النقدية نيابة عنهم.

وقال مات سويش مؤسس كوماي تكنولوجيز للأمن الإلكتروني التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا والذي درس ما نشره وسطاء الظل "إذا اخترقت مكتب الخدمة فهذا يعني أنك أصبحت تتمتع أيضا بإمكانية الولوج إلى جميع زبائنهم وجميع البنوك." ويعتقد سويش أن الجماعة لديها القدرة على الوصول إلى ملفات وكالة الأمن القومي الأمريكية.

ونفت إيست نتس التي تتخذ من دبي مقرا في بيان أن تكون قد تعرضت لاختراق من قراصنة واصفة الأمر بأنه "عار من الصحة ولا أساس له."

وبحسب بيان من مؤسس إيست نتس ورئيسها التنفيذي حازم ملحم فإن الشركة أجرت "مراجعة كاملة على خوادمها ولم تجد أي اختراق من جانب قراصنة أو أي نقاط ضعف." إلا أن الوثائق المسربة تكشف تفاصيل دقيقة أخرى بحسب موقع ويرد. ويشير الموقع إلى قوائم وردت في الملفات المسربة وتعود لبنوك في قطر وأبو ظبي ودبي وسوريا واليمن وفلسطين، مع ملاحظات باصطلاحات خاصة يرجح أنها تعني النجاح باختراق هذه الكمبيوترات.

 

 

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