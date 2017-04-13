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بنوك واستثمار

عُمان: طرح أذون خزانة بـ 169 مليون دولار

أريبيان بزنس
الخميس، 13 إبريل 2017
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عُمان: طرح أذون خزانة بـ 169 مليون دولار

كشف البنك المركزي العماني، عن طرح أذون خزانة جديدة تحت الإصدار رقم 31 وبقيمة 65 مليون ريال عماني (ما يعادل 169 مليون دولار)، تستحق بعد 28 يوماً اعتباراً من 12 أبريل/‏ نيسان الجاري، وحتى 10 مايو/‏ أيار المقبل.


وبحسب ما أوردته صحيفة الخليج، فإن متوسط السعر المقبول بلغ 99.951 ريال، في حين وصل أقل سعر مقبول إلى 99.945 ريال لكل 100 ريال، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 0.46176% بمتوسط عائد 0.64208%، علماً أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع المركزي 1.488% للفترة من 11 وحتى 17 أبريل/‏ نيسان الجاري، مع سعر خصم 2.238%.


ودعا حمود بن سنجور الزدجالي، الرئيس التنفيذي للبنك، جميع المؤسسات المصرفية في عمان، إلى المساهمة في الحد من انتشار الجرائم الإلكترونية، ومكافحتها بمختلف الوسائل والتعريف بالتطبيقات التكنولوجية، لوقف أي خروق يمكن أن تؤدي إلى استغلال البيانات المهمة.

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