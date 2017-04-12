سلطة دبي للخدمات المالية توجه توبيخاً علنيّاً بسبب معلومات مُضللة

وجهت سلطة دبي للخدمات المالية قبل يومين توبيخاً علنياً للسيدة جاي سيرف وهي موظفة سابقة في إحدى الشركات المُرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية وذلك لقيامها بتقديم معلومات غير صحيحة ومضللة للسلطة.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، فإن السيدة جاي سيرف عملت مستشارة لدى شركة مُرخصة من قبل السلطة تدير منصة تداول عبر الإنترنت. وقد قامت بعرض هذه المنصة على العملاء وتدريبهم على كيفية استخدامها منذ العام 2012 وحتى 2016.

في نهاية 2015، تلقت سلطة دبي للخدمات المالية معلومات حول احتمال قيام السيدة سيرف بعمليات تداول على المنصة غير مصرح لها القيام بها، من خلال استخدام الحساب الالكتروني لأحد عملائها. وكانت السلطة قد أجرت مقابلة مع السيدة سيرف في ديسمبر/كانون الأول 2015 حول هذا الادعاء، لكنها صرحت أنها ليست على دراية بكلمة المرور الخاصة بحساب العميل الإلكتروني وبأنها لم تقم بأي عمليات تداول من خلال حساب العميل.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بدأت سلطة دبي للخدمات المالية التحقيق وأجرت مقابلة أخرى مع السيدة سيرف، التي اعترفت خلال التحقيقات أنها كانت على دراية بكلمة المرور الخاصة بحساب العميل الالكتروني وبأنها قامت بعمليات تداول بعد تلقيها تعليمات من طرف ثالث للقيام بذلك.

وأقرت جاي سيرف بمسؤوليتها حول تضليل سلطة دبي للخدمات المالية من خلال تقديم معلومات غير صحيحة ومضللة ووافقت على تسوية هذه المسألة في مرحلة مبكرة من التحقيق. ورغم أن سلطة دبي للخدمات المالية تفرض غرامات مالية على هذا النوع من الممارسات المضللة، إلا أن السلطة وجدت أن توجيه توبيخ علني هو إجراء أكثر ملاءمة نظراً للظروف المحيطة بهذه المسألة، وبشكل خاص الظروف الشخصية للسيدة سيرف. كما أن سلطة دبي لم تجد أي خروقات قانونية فيما يتعلق بأنشطة التداول الخاصة بالسيدة سيرف.

وقال السيد إيان جونستون الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية "إن الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة وكاملة يعد أمراً ضرورياً وهاماً كي نتمكن من أداء عملنا في تنظيم للخدمات المالية بفعالية. ولهذا لن تتوانى سلطة دبي للخدمات المالية في أي وقت عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يقدم معلومات غير صحيحة ومضللة لسلطة دبي للخدمات المالية".

يمكن الاطلاع على الإشعار الخاص بهذا القرار على الموقع الالكتروني الخاص بالسلطة تحت قسم الإجراءات التنظيمية على الربط التالي:

https://www.dfsa.ae/en/What-We-Do/Enforcement#Regulatory-Actions