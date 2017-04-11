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استقالة زياد مكاوي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول وتعيين خالد الخوري رئيساً بالوكالة

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 11 إبريل 2017
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استقالة زياد مكاوي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول وتعيين خالد الخوري رئيساً بالوكالة
خالد عبد الله الخوري أصبح رئيساً تنفيذياً بالوكالة بانتظار موافقات الهيئات التنظيمية

أعلن مجلس إدارة بنك قطر الأول  عن تعيين خالد عبد الله الخوري رئيساً تنفيذياً بالوكالة بانتظار موافقات الهيئات التنظيمية. وكان مجلس إدارة بنك قطر الأول قد وافق على استقالة الرئيس التنفيذي زياد مكاوي في اجتماعه الأخير، وشكره على جهوده طوال الفترة الماضية متمنيا له التوفيق في خططه المستقبلية.
تولى الخوري رئاسة بنك الهلال في ديسمبر 2015 عقب تعيينه رئيساً تنفيذياً. وبصفته رئيساً لأحد أسرع البنوك الإسلامية نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، قدم الخوري للبنك خبرته المهنية التي تمتد لسنوات طويلة في مجال الخدمات المصرفية والاستثمارية للمساعدة في توجيه مسيرة المؤسسة ونموها في المستقبل.
وقبل انضمامه إلى بنك الهلال، ادى الخوري العديد من الأدوار الرئيسية في هيئة أبوظبي للاستثمار، فقد شغل منصب مدير إدارة العقارات والبنية التحتية، حيث قام بإدارة العلاقات والاستثمارات الاستراتيجية العالمية للمؤسسة.
كما تولى الخوري إدارة قسم الأسهم الخاصة لمدة ثلاث سنوات، حيث ركز بالدرجة الأولى على الأموال الأميركية / الأوروبية الضخمة، وصناديق الاستحواذ، واستثمارات السوق الثانوية في أسهم الاستثمارات الخاصة، والاستثمارات الائتمانية المتعثرة خلال الأزمة المالية العالمية.

وشغل الخوري منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة شركة تكافل الوطنية (الوطنية)، وعضو مجلس الإدارة المؤسِس في بنك قطر الاول.
تخرج الخوري من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأميركية حيث حصل على درجة البكالوريوس في علوم إدارة الأعمال وبتركيز خاص على  العلوم المالية والمحاسبة. كما أنهى برنامج المدير العام من كلية هارفارد للأعمال في عام 2005.
وبالمناسبة قال عبدالله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول: "يسرنا أن نرحب بخالد عبدالله الخوري لتولي الرئاسة التنفيذية بالوكالة لبنك قطر الأول وإطلاق إستراتيجية البنك الرائد المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وسنواصل معاً البناء على نجاحاتنا في مجال الملكية الخاصة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لعملائنا ومساهمينا. نحن سعداء لتولي خالد الرئاسة التنفيذية بالوكالة، خاصة بعدما عرفناه كعضو في مجلس إدارة البنك . ونحن على ثقة تامة بأن الخبرة الكبيرة والمعمقة التي يتميز بها خالد ستمكنه من قيادة فريق العمل بكفاءة عالية والانطلاق بإنجازات البنك نحو آفاق جديدة بإذن الله."

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