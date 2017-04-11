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بنوك واستثمار

مجموعة "إنتيسا سان بولو" تفتتح فرعين في الدوحة وأبو ظبي﻿

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 11 إبريل 2017
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مجموعة "إنتيسا سان بولو" تفتتح فرعين في الدوحة وأبو ظبي﻿
إنتيسا سان بولو - مكتب ميلان

واصلت مجموعة "إنتيسا سان بولو " المصرفية تعزيز شبكتها الدولية المتنامية وزيادة حضورها في منطقة الخليج بتدشين فرعين جديدين في الدوحة في قطر وأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وافتتحت المجموعة الفرعين الجديدين بحضور وفد ترأسه السيد ماورو ميتشيلو، رئيس قطاع تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية بمجموعة "إنتيسا سان باولو" والرئيس التنفيذي لمصرف "بانكا آي أم آي"، الذي تمتلكه مجموعة "إنتيسا سان باولو" بالكامل.

وستتمكن مجموعة "إنتيسا سان باولو"، التي تتخذ من دبي مركزًا إقليميًا لإدارة أعمالها منذ العام 2008، من تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية المفصّلة حسب احتياجات عملائها عبر فرعيها الجديدين، ومن بينها الخدمات المصرفية بنوعيها الاستثمارية والمؤسسية، وتمويل التجارة، وستولي أهمية خاصة لخدمات التمويل المهيكل للصادرات والقطاعات التي تحقق نموًا إقليميًا قويًا وكذلك القطاعات التي تحظى فيها المجموعة بباع طويل من الخبرة والدراية التامة، مثل قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية والنقل والمواصلات والموضة والرفاهية.


وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، ستعمل المكاتب الخليجية الثلاثة بشكل وثيق مع مصرف "بانكا آي أم آي" الذي تتمثل مهمته الرئيسية في مساعدة عملائه، كهيئات الاستثمار والمؤسسات المالية والشركات والكيانات الحكومية، من خلال تزويدهم بخدمات التمويل المهيكل المتطورة والاستشارات والحلول المتعلقة بأسواق رأس المال.

وتعليقًا على افتتاح الفرعين الجديدين، قال ماورو ميتشيلو: "افتتاح مكتبين جديدين في الدوحة وأبو ظبي يشكل خطوة مهمة على مسار خطة نمونا وتوسعنا العالمي، إذ تعكس مكاتبنا الجديدة ومكتبنا الإقليمي الحالي في دبي حضورنا المتنامي في دول الخليج والتزامنا تجاهها على المدى الطويل. فمنطقة الخليج لها أهمية استراتيجية لدينا في مجموعة " إنتيسا سان باولو" بالنظر إلى تطلعنا لمساعدة عملائنا الإيطاليين في تنفيذ خطط توسعهم الدولي. فضلًا عن أن المنطقة تُعد مركزًا للعديد من القطاعات الصناعية المهمة والمشاريع الكبيرة التي نحظى فيها برصيد كبير من الخبرة، مثل النفط والغاز والبنية التحتية والمواصلات والموضة والرفاهية".

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