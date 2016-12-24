Arabian business
بنوك واستثمار

إيران تسمح لبعض البنوك بتداول العملات بسعر السوق الحر

أريبيان بزنس
السبت، 24 ديسمبر 2016
‫اخبار متعلقة‬‎
إيران تسمح لبعض البنوك بتداول العملات بسعر السوق الحر

(رويترز) - قال البنك المركزي الإيراني إنه سمح اليوم السبت لبعض البنوك بتداول العملات الأجنبية وفقا لسعر السوق الحر وذلك في إطار سعي السلطات لتوحيد أسعار الصرف.

 

وتطبق إيران نظامين لسعر الصرف الأول سعر السوق الحر وسجل نحو 40140 ريال للدولار اليوم السبت والآخر رسمي يستخدم في بعض المعاملات المالية الرسمية ويحدده البنك المركزي بنحو 32300 ريال.

 

وفي الشهور الأخيرة رفع البنك المركزي السعر الرسمي بالتدريج لتقليص الفجوة بين السعرين.

 

وقال المركزي الإيراني إنه سيوحد سعر الصرف كي يجعل الاقتصاد أكثر كفاءة ويهيئ مجالا للمساواة أمام الشركات الخاصة التي تنافس المؤسسات الحكومية في الحصول على سعر صرف أرخص.

 

وذكر بيان للبنك المركزي على موقعه الالكتروني اليوم السبت أنه سمح لبعض البنوك بتداول العملات الأجنبية وفقا "لسعر يجري تحديده بالاتفاق بين البنك والعميل."

 

وقال إن التوجيه يهدف إلى "توجيه عمليات التداول في النقد الأجنبي التي يجريها الأفراد والكيانات إلى البنوك وتقليل مخاطرها."

 

وعانى الريال خلال سنوات العقوبات الاقتصادية لكن البنك المركزي يسعى للحد من أي ارتفاع حاد في العملة وسط تفاؤل بشأن رفع العقوبات بعد الاتفاق النووي مع القوى العالمية في 2015.

المزيد من أخبار إيران

المزيد عن هذا الخبر

إيران تتجه لاستعادة عملتها القديمة "تومان"

شركة قطرية كبرى تسعى لدخول سوق التجزئة الإيراني في 2017

دعوة امريكية لتقيد البنوك بعقوبات إيران

250 مليار دولار قيمة الأموال التي قام بنك ستاندرد تشارترد بتبييضها لإيران

تعليقات

المزيد في بنوك واستثمار

السعودية تعتزم تسييل ما يصل 49% من أسهم أرامكو خلال 10 أعوام

الامارات الأولى عربيا في لائحة أكبر 100 مصرف عربي

بنوك مصر توفر 7.9 مليار دولار لعمليات الاستيراد منذ التعويم وحتى 14 ديسمبر

السعودية تعلن ميزانية 2017 غدا الخميس

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

اتفاق إيران والقوى الكبرى على نشر توضيحات بشأن حساب مخزون اليورانيوم

بوتين يوقع أمر توسيع القاعدة البحرية الروسية في طرطوس

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »