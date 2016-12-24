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بنوك واستثمار

السعودية تعتزم تسييل ما يصل 49% من أسهم أرامكو خلال 10 أعوام

أريبيان بزنس
السبت، 24 ديسمبر 2016
السعودية تعتزم تسييل ما يصل 49% من أسهم أرامكو خلال 10 أعوام

دبي 24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - ذكرت صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم السبت نقلا عن مصدر مسؤول كبير لم تذكر اسمه أن الحكومة السعودية تعتزم تسييل 49 بالمئة من أسهم شركة أرامكو خلال عشرة أعوام.

ولم تستجب أرامكو لطلب بالتعليق.

وتستهدف الشركة أن يشهد عام 2018 ما يتوقع أن يكون أكبر طرح أولي عام في العالم باعتبار إدراجها محليا ودوليا من بين الخيارات المطروحة.

وفي أكتوبر تشرين الأول قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو إن الشركة تبحث طرح ما يصل إلى خمسة بالمئة من أسهمها إلا أن المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي هو الذي سيتخذ القرار النهائي بشأن حجم الطرح.

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