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الامارات الأولى عربيا في لائحة أكبر 100 مصرف عربي

أريبيان بزنس
الجمعة، 23 ديسمبر 2016
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الامارات الأولى عربيا في لائحة أكبر 100 مصرف عربي

حلت دولة الإمارات في المركز الأول عربيا في لائحة أكبر 100 مصرف عربي بناء على الدراسة التحليلية التي اصدرها اتحاد المصارف العربية استنادا الى بيانات تلك المصارف.

 

وأعلن وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أنه وفق هذه الدراسة فقد دخل 17 مصرفا إماراتيا ضمن أكبر 100 مصرف في العالم العربي .

 

وقال ان موجودات المصارف الإماراتية ضمن قائمة أكبر 100 مصرف عربي تشكل نحو 20.6% من مجمل موجودات أكبر 100 مصرف عربي حيث تدير هذه المصارف موجودات تقدر بحوالي 605 مليارات دولار، وفق وكالة أنباء الإمارات.

 

وتظهر بيانات أكبر 100 مصرف عربي لنهاية الفصل الثالث من العام 2016 أن تلك المصارف تدير موجودات مجمّعة تقدر بحوالي 2.93 تريليون دولار أي نحو 90 % من مجمل موجودات القطاع المصرفي العربي ..ويبلغ حجم موجودات المصارف الخليجية الـ 59 ضمن قائمة أكبر 100 مصرف عربي حوالي 2.0 تريليون دولار حيث تدير حوالي 68.2% من تلك الأصول.

 

وأشار الى وجود 21 مصرفا إسلاميا ضمن قائمة أكبر 100 مصرف عربي تدير موجودات تقدر بحوالي 486 مليار دولار ..موضحا أنه على الرغم من استمرار الاضطرابات والضغوطات السياسية والاقتصادية في كل من العراق وليبيا ومصر لا يزال عدد من مصارفها يحتّل مراكز متقدمة ضمن قائمة أكبر 100 مصرف عربي.

 

واحتلت الإمارات المركز الأول بالنسبة لعدد المصارف المدرجة على اللائحة بـ /17 مصرفاً/ والسعودية في المركز الثاني بـ /12 مصرفاً/ وثالثاً قطر ولبنان بـ /10 مصارف/ ورابعاً الكويت بـ /9 مصارف/ وخامساً مصر بـ /8 مصارف/ وسادساً كل من البحرين والمغرب بـ/7 مصارف/ وسابعاً كل من ليبيا والجزائر بـ /5 مصارف/ وثامنا سلطنة عمان بـ /4 مصارف/ والعراق تاسعا بـ /3 مصارف/ فيما جاءت الأردن في المركز العاشر من خلال دخول مصرفين أردنيين ضمن قائمة أكبر 100 مصرف عربي.

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