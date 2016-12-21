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السعودية تعلن ميزانية 2017 غدا الخميس

أريبيان بزنس
الأربعاء، 21 ديسمبر 2016
السعودية تعلن ميزانية 2017 غدا الخميس

وزارة المالية: السعودية تعلن ميزانية 2017 غدا الخميس

دبي 21 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - تعتزم المملكة العربية السعودية الإعلان عن الميزانية الحكومية لعام 2017 غدا الخميس وفقا لما ذكره الحساب الرسمي لوزارة المالية على تويتر.

كانت مصادر قالت لرويترز اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن تكشف المملكة النقاب عن ميزانية ستتضمن زيادة في الإنفاق لدعم النمو الاقتصادي ورفعا تدريجيا لأسعار الطاقة لتقليص الدعم الحكومي.

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