البنك الدولي يوافق على شريحة ثانية بقيمة مليار دولار من قرض لمصر

(رويترز) - قال بيان من البنك الدولي إن مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك وافق اليوم الثلاثاء على شريحة ثانية بقيمة مليار دولار من قرض قدره ثلاثة مليارات دولار لمصر.
وقال أسعد عالم المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي "يسعدنا الاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على خلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية".
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