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"أبوظبي الإسلامي" يفوز بجائزة الشيخ خليفة للامتياز عن الفئة الذهبية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2016
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"أبوظبي الإسلامي" يفوز بجائزة الشيخ خليفة للامتياز عن الفئة الذهبية

فاز "مصرف أبوظبي الإسلامي" للمرة الثالثة بـ "جائزة الشيخ خليفة للامتياز" عن الفئة الذهبية تكريماً للمعايير العالمية المتميزة الي يعتمدها المصرف في إجراءات أعماله وعملياته التشغيلية.

 

وسلم الجائزة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وذلك في حفل أقيم في فندق قصر الإمارات بأبوظبي.

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال طراد المحمود الرئيس التنفيذي لـ مصرف أبوظبي الإسلامي أن المصرف يلتزم بأن يكون من المؤسسات المالية التي تراعي القيم الأخلاقية في تعاملها مع العملاء ومعايير الجودة والكفاءة في منتجاتها وخدماتها وقد حقق المصرف العديد من الإنجازات التي نفخر بها بدءاً من استثماراتنا في المنصات المصرفية الرقمية المبتكرة وصولاً إلى إقامة شراكات جديدة ومثمرة مع شركات رائدة ونحن نفتخر بتكريم جهودنا الدؤوبة والفوز بجائزة الشيخ خليفة للامتياز والتي تعد من أهم وأرقى الجوائز في دولة الإمارات.

 

 

وركز "مصرف أبوظبي الإسلامي" خلال 2016 على الابتكار حيث أطلق العديد من التقنيات الجديدة التي تتيح للعملاء إجراء معاملاتهم المصرفية بطريقة مرنة ومريحة وآمنة واليوم يتم تنفيذ أكثر من 90 بالمئة من معاملات المصرف عبر القنوات الرقمية كما ارتفع عدد مستخدمي تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية بنسبة 40 في المائة خلال العام الماضي لوحده.

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