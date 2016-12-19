ثلاثة بنوك قطرية تجري محادثات بخصوص اندماج محتمل

(رويترز) - ذكر بيان اليوم الاثنين أن ثلاثة بنوك قطرية هي مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي تجري محادثات أولية بخصوص اندماج محتمل بينها في صفقة من شأنها أن تتمخض عن ثاني أكبر مصرف في قطر.

وبدأت البنوك الثلاثة مناقشات أولية لتأسيس مؤسسة مالية أكبر وأقوى تتمتع بمركز مالي متين وسيولة قوية لدعم النمو الاقتصادي في قطر وفقا لما ذكره بيان مشترك أرسل إلى رويترز.

وقال البيان إن البنك الجديد الذي سيدار وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية سيكون لديه أصول تزيد قيمتها عن 160 مليار ريال (44 مليار دولار).