السعودية تطلق تأشيرة سريعة للمستثمرين
السعودية تطلق تأشيرة سريعة للمستثمرين
السعودية منح تأشيرات للمستثمرين الأجانب إلكترونياً خلال 24 ساعة بهدف تنشيط الاستثمار في المملكة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط 
بنك الإتحاد الوطني يساهم بتمويل مشروع "حصيان للطاقة" بدبي
بنك الإتحاد الوطني يساهم بتمويل مشروع "حصيان للطاقة" بدبي
قال بنك الاتحاد الوطني، الذي تمتلك حكومة أبوظبي فيه حصة 50%، إنه ساهم مع عدة مؤسسات مالية إقليمية ودولية في ...
70 % من السعوديين يعملون في وظائف حكومية ليست مهنتهم الأصلية
70 % من السعوديين يعملون في وظائف حكومية ليست مهنتهم الأصلية
متخصص سعودي في تحديد مسار المهن الوظيفية: 70% من موظفي القطاعين العام والخاص في خارطة سوق العمل السعودي يعملون في ...
تراجع مبيعات العقار في السعودية 23%
تراجع مبيعات العقار في السعودية 23%
مبيعات العقار في السعودية لسنة 2016 سجلت تراجعاً 23 بالمئة مقارنة بالعام 2015 لتبلغ 265 مليار ريال كما انخفضت الصفقات ...

أخبار الساعة

عقارات

وزارة الإسكان السعودية تسلم 120 ألف وحدة سكنية للمستفيدين ضمن 280 ألف منتج خلال مدة أقصاها 3 سنوات

سيارات ويخوت

بالصور : "لكزس" تكشف النقاب عن يخت رياضي مذهل يعمل بمحركين V8

صحة

وزارة الصحة السعودية تسند 5 مستشفيات للقطاع الخاص.. وتبدأ الخصخصة

طاقة

وزارة المالية السعودية تصرف مستحقات شركات المقاولات "خلال 4 أيام"

سياحة وفنادق

جواز السفر الإماراتي الأول عربياً وسوريا والعراق الأضعف عالميا

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قطاعات وصناعات

"طرق دبي" تدشن خدمة التأجير الذكي بـ 200 مركبة
خدمة التأجير الذكي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، التي تتيح للمتعاملين، وتحديداً مستخدمي وسائل النقل الجماعي، استئجار المركبات ...

تكنولوجيا

أول كمبيوتر ذكي أفقي في العالم يطرح في الشرق الأوسط في شهر مارس
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ديل كنفاس - Dell Canvas- هو أول كمبيوتر ذكي أفقي في العالم ومجهز بقدرات العمل باللمس وقرص للتحكم (totem) ...

نمط الحياة

مفتي السعودية: السينما والحفلات الغنائية "ضرر وفساد"
مفتي السعودية يدعو أن يوفق الله القائمين على هيئة الترفيه وألا يفتحوا للشر أبواباً

سياسة واقتصاد

الإمارات: 60 % من الراتب الأساسي للمتزوج و40% للأعزب بدل سكن لموظفي الحكومة الاتحادية
&nbsp;سيتم صرف بدل السكن للموظفين المواطنين في الحكومة الإتحادية غير المتزوجين بنسبة 40% من الراتب الأساسي بحد أقصى 1500 درهم، ...