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موانئ أبوظبي توقع اتفاقية مساطحة بقيمة 80 مليون درهم مع شركة "الخالدية الدولية للملاحة"
أمازون تثير جدلا جديدا في الهند مع صنادل اصبع تحمل صورة غاندي
تباين أسواق الأسهم الخليجية وبورصة الكويت تواصل تفوقها
القابضة للنفط البحرينية تخاطب بنوكا لترتيب سندات
الإمارات: 60 % من الراتب الأساسي للمتزوج و40% للأعزب بدل سكن لموظفي الحكومة الاتحادية
بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية
الأمير محمد بن سلمان يوجه بربط إستراتيجية سوق العمل بخطط التنمية الوطنية
قوانين أبوظبي العقارية الجديدة تزيد الفرص الاستثمارية للمغتربين
إنترنت الأشياء قادم لشركات الطيران والمطارات في جميع أنحاء العالم
بالصور : أكبر 10 مشاريع تحت الإنشاء في دبي 2016 | إنشاءات | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً
بالصور: مبنى زهرة اللوتس في الصين | أريبيان بزنس
قطر تتصدر دول الشرق الأوسط في تقرير الإنترنت الأسرع في العالم | تكنولوجيا | أريبيان بزنس