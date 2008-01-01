السعودية توقع اتفاقية تعاون مع شركة إعمار الشرق الأوسط لإنشاء 10 آلاف وحدة بالرياض
السعودية توقع اتفاقية تعاون مع شركة إعمار الشرق الأوسط لإنشاء 10 آلاف وحدة بالرياض
وزارة الإسكان السعودية توقع اتفاقية شراكة مع شركة إعمار الشرق الأوسط -التابعة لشركة إعمار الإماراتية- لبناء وتطوير 10 آلاف وحدة ...
أسواق الضيافة في المنطقة شهدت تراجعاً في الإيرادات طوال 2016
أسواق الضيافة في المنطقة شهدت تراجعاً في الإيرادات طوال 2016
تقرير إرنست ويونغ (EY): أسواق الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد شهدت أداءً سلبياً في 2016 مقارنة بالعام ...
شركة جديدة لإدارة وتشغيل "مطار حمد الدولي" في قطر
شركة جديدة لإدارة وتشغيل "مطار حمد الدولي" في قطر
أعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية (حكومية)، اليوم السبت، تأسيس شركة جديدة لإدارة وتشغيل مطار حمد الدولي، في العاصمة الدوحة.
مارسيل كيتل بطـلا لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية
مارسيل كيتل بطـلا لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية
توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم الألماني مارسيل كيتل ...

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الإمارات: سيف بن زايد يطلق منظومة الداخلية المطورة لتأشيرات الدخول

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الكشف عن موعد إنطلاق مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل في السعودية

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دبي للعقارات تمنح عقد تشييد مشروع سكني فاخر لشركة دبي للمقاولات

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1158 ريال متوسط إنفاق السعودي على التأمين

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أطول رحلة طيران في العالم تنطلق من الدوحة
انطلقت من الدوحة الأحد أطول رحلة طيران في العالم حيث من المفترض أن تجتاز الطائرة التابعة للخطوط الجوية القطرية والمتوجهة ...

تكنولوجيا

استدعاء "آيفون 6 إس" في الإمارات لعطل في البطارية
اتفقت وزارة الاقتصاد وشركة آبل الأميركية على استدعاء أجهزة "آيفون 6 إس" بسبب عطل في البطارية لإصلاحها.

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الإسباني جارسيا يتوج بطلا لأوميجا دبي ديزرت كلاسيك بالغولف
توج سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية اليوم اللاعب الإسباني سيرجيو جارسيا بلقب ...

سياسة واقتصاد

رومانيا تلغي مرسوما يعفي من اتهامات بالفساد والآلاف يتظاهرون
وفت الحكومة الرومانية التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الأحد بوعد قطعه رئيس الوزراء بإلغاء مرسوم يعفي بعض المتهمين بالكسب ...