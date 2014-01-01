حقق الفيديو ملايين المشاهدات.. قام شاب بسرقة شخص يستخدم الصراف الآلي أمامه ومن ثم انتبه بوجود كاميرا تراقبه واعتذر عن ...

على عمق 3.5 كم في البحر يعيش هذا القرش الذي لم يشاهد من قبل في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية