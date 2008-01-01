السعودية: توجيهات عليا بجدولة المستحقات المتأخرة للشركات
السعودية: توجيهات عليا بجدولة المستحقات المتأخرة للشركات
الجهات المختصة تلقت توجيهات بجدولة المستحقات المتأخرة للشركات على الجهات الحكومية ليتم دفعها بالكامل من دون تأخير خلال الفترة القادمة 
الإمارات: "تنظيم الإتصالات" يعتمد اللائحة التنظيمية الجديدة لرسوم الطيف الترددي والمعدات اللاسلكية
الإمارات: "تنظيم الإتصالات" يعتمد اللائحة التنظيمية الجديدة لرسوم الطيف الترددي والمعدات اللاسلكية
اعتمدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات اللائحة التنظيمية الجديدة لرسوم وخدمات الطيف الترددي والمعدات اللاسلكية في الإمارات على أن يتم ...
تلال مردف 2 : تكامل حيوي في مردف مع مشروع التملك الحر
تلال مردف 2 : تكامل حيوي في مردف مع مشروع التملك الحر
ستصبح تلال مردف إحدى أهم المجمعات السكنية المفضلة في دبي. ويؤمن مشروع التملك الحر ثنائي الاستخدام بين سكني وتجاري ومبيعات ...
الإمارات: زيادة 100% على غرامات الوثيقة الجديدة لتأمين السيارات﻿
الإمارات: زيادة 100% على غرامات الوثيقة الجديدة لتأمين السيارات﻿
زيادة تبلغ 100 % في «مبالغ التحمل» التي تترتب على التسبب بحوادث السير

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سياسة واقتصاد

للحد من الهدر والغش في السعودية.. خطة لإنشاء وحدة مشتريات مركزية واحدة لجميع الوزارات والجهات الحكومية

سياسة واقتصاد

استجابة لقطاع الأعمال في السعودية.. التراجع عن إطلاق برنامج نطاقات الموزون

نمط الحياة

إعمار وتويتر يبثان الألعاب النارية في احتفالات العام الجديد في دبي

سياسة واقتصاد

استعداداً لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة.. تأسيس إدارة الضرائب في السعودية

ثقافة ومجتمع

السماح لرجال شرطة نيويورك بإرخاء اللحى ووضع العمامة تماشيا مع تعاليم أديانهم

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قطاعات وصناعات

صحيفة السفير اللبنانية العريقة تتوقف عن الصدور
صدرت اليوم السبت آخر طبعة ورقية من صحيفة السفير اللبنانية إذ اضطرت للإغلاق بعد 42 عاما في عالم الصحافة بسبب ...

تكنولوجيا

"الإمارات للفضاء" تبحث مع وفد ياباني إجراءات ضمان نجاح مشروع "مسبار الأمل"
ناقشت وكالة الإمارات للفضاء مع وفد ياباني رفيع المستوى من شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة الآليات والإجراءات المتبعة في سبيل ضمان ...

نمط الحياة

نادال يتوج بلقب أبوظبي في بطولة مبادلة العالمية للتنس 2016
أحرز الإسباني رافايل نادال لقبه الرابع في دورة أبوظبي الاستعراضية للتنس، بفوزه على البلجيكي دافيد غوفان 6-4 و7-6 (7-5)، السبت، ...

سياسة واقتصاد

الأسواق السعودية تخلو من السجائر بعد إشاعة ارتفاع أسعارها
انتشار أنباء عن ارتفاع أسعار السجائر في السعودية دفع المدخنين إلى الإقبال غير المسبوق لشراء السجائر وإفراغ المحال التجارية من ...