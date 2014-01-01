التحذير من زيادة تعرض عقارات ترامب للمخاطر حول العالم
التحذير من زيادة تعرض عقارات ترامب للمخاطر حول العالم
أشار تقرير صحفي إلى أن  عقارات ترامب أصبحت أكثر عرضة للمخاطر حول العالم
أبوظبي لبناء السفن تدشن الحوض الجاف العائم في ميناء زايد
أبوظبي لبناء السفن تدشن الحوض الجاف العائم في ميناء زايد
شركة أبوظبي لبناء السفن احتفلت بالتدشين الرسمي للحوض العائم التابع للشركة في ميناء زايد بأبوظبي
وكالة ITP Live لإدارة أعمال رواد التواصل الاجتماعي تعلن عن 26 تعاقداً
وكالة ITP Live لإدارة أعمال رواد التواصل الاجتماعي تعلن عن 26 تعاقداً
أعلنت آي تي بي لايف، الذراع الرقمي الجديد من مجموعة آي تي بي ميديا، عن ضم أول 26 شخصية قامت ...
"كريم" توسع نطاق خدماتها لتشمل أكثر من 50 مدينة
"كريم" توسع نطاق خدماتها لتشمل أكثر من 50 مدينة
بعد إطلاق خدماتها مؤخراً في مدينة الوكرة في قطر، أعلنت كريم توسيع نطاق خدماتها لتشمل أكثر من 50 مدينة في ...

أخبار الساعة

سياسة واقتصاد

محمد بن راشد يعتمد منح رعايا روسيا تأشيرة الدخول إلى الإمارات

أسواق

بورصتا السعودية والكويت ترتفعان مجددا مع تراجع الإمارات وقطر

استثمار فردي

مواطنو الإمارات يتقدمون لأكثر من قرض شخصي لضمان الحصول على تمويل في 2016

سياسة واقتصاد

مئات السعوديين يقاضون دائرتهم للمطالبة بإعادة المكافآت وبدل السكن

سياسة واقتصاد

كم شركة لدونالد ترامب في السعودية؟

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قطاعات وصناعات

وزارة التربية الإماراتية تستحدث منهاجا دراسيا متكاملا لمادة التربية الرياضية
بدأت وزارة التربية والتعليم تطبيق منهاج دراسي متكامل لمادة التربية الرياضية في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهج الوزارة وذلك في ...

تكنولوجيا

طابعة ثلاثية الأبعاد تتسبب باختناق زوجين أمريكيين من خبراء التقنية
سبب الوفاة: اختناق بأول اكسيد الكربون الصادر عن طابعة ثلاثية الأبعاد في منزل الزوجين وهما من خبراء التقنية ومن خريجي ...

نمط الحياة

انضمام رالي دبي الدولي رسمياً إلى بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية
أعلن نادي الإمارات للسيارات الجهة المنظمة لرالي دبي الصحراوي عن انضمام الرالي رسمياً إلى بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية (FIA) ...

سياسة واقتصاد

السودان تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بعد منع مواطنيها من دخول أمريكا
استدعت وزارة الخارجية السودانية اليوم الأحد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم بعد قرار بمنع السودانيين من دخول الولايات ...