بالصور : إنجاز 48 % من مشروع "قطار الرياض" أكد أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر أن "مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام – قطار الرياض" قد اكتمل بنسبة 48 ...

بالصور : السويد تحتضن أول "فندق جليد" مفتوح على مدار العام في تجربة مميزة وفريدة من نوعها تم إنشاء فندق جديد مصنوعاً من الجليد في دولة السويد، والذي سيكون مفتوحاً 365 ...