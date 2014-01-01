السعودية تطلق تأشيرة سريعة للمستثمرين
السعودية تطلق تأشيرة سريعة للمستثمرين
السعودية منح تأشيرات للمستثمرين الأجانب إلكترونياً خلال 24 ساعة بهدف تنشيط الاستثمار في المملكة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط 
بنك الإتحاد الوطني يساهم بتمويل مشروع "حصيان للطاقة" بدبي
بنك الإتحاد الوطني يساهم بتمويل مشروع "حصيان للطاقة" بدبي
قال بنك الاتحاد الوطني، الذي تمتلك حكومة أبوظبي فيه حصة 50%، إنه ساهم مع عدة مؤسسات مالية إقليمية ودولية في ...
70 % من السعوديين يعملون في وظائف حكومية ليست مهنتهم الأصلية
70 % من السعوديين يعملون في وظائف حكومية ليست مهنتهم الأصلية
متخصص سعودي في تحديد مسار المهن الوظيفية: 70% من موظفي القطاعين العام والخاص في خارطة سوق العمل السعودي يعملون في ...
تراجع مبيعات العقار في السعودية 23%
تراجع مبيعات العقار في السعودية 23%
مبيعات العقار في السعودية لسنة 2016 سجلت تراجعاً 23 بالمئة مقارنة بالعام 2015 لتبلغ 265 مليار ريال كما انخفضت الصفقات ...

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نمو صافي ربح جرير للتسويق السعودية 3.5%

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72 سنة عمر أحد المشتبه بهم ممن اعتقلوا اليوم بتهمة السطو على شقة كيم كردشيان بباريس﻿

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جيه إل إل: قطاع العقارات في الإمارات واجه بعض التحديات في 2016

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لأول مرة منذ 5 سنوات، السعودية ترفع أعداد الحجاج وحصص الدول

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جانيت إيبس أول رائدة سوداء ترسلها "ناسا" إلى محطة الفضاء الدولية
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أكثر من مليون و900 ألف أرملة ومطلقة في العراق
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