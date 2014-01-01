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بالصور : مطعم بلجيكي جديد يقدم وجباته تحت الماء على عمق 33 متراً
اكتشافات أثرية جديدة في جزيرة مروح وموقع بينونة تحكي تاريخ سكان أبوظبي الأوائل
يهود في تكساس يقدمون معبدهم للمسلمين بعد إحراق مسجد عقب خطاب ترامب
الإماراتي عادل العتيبة رئيسا للهيئة العربية للإستثمار والتطوير
كيتل يجدد فوزه بالمرحلة الثانية ويتصدر طواف دبي الدولي
بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية
الأمير محمد بن سلمان يوجه بربط إستراتيجية سوق العمل بخطط التنمية الوطنية
قوانين أبوظبي العقارية الجديدة تزيد الفرص الاستثمارية للمغتربين
إنترنت الأشياء قادم لشركات الطيران والمطارات في جميع أنحاء العالم
وزارة المالية السعودية تصرف مستحقات شركات المقاولات "خلال 4 أيام" | طاقة | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
بالصور : أكبر 10 مشاريع تحت الإنشاء في دبي 2016 | إنشاءات | أريبيان بزنس
التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً
10 حالات توقف صرف التعويض للموظف السعودي المتعطل عن العمل في "ساند" | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس