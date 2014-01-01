أخبار الساعة
اختيار المحررين
مصر تدرس إصدار سندات بعملات مثل الين الياباني واليوان الصيني
وزارة التربية الإماراتية تستحدث منهاجا دراسيا متكاملا لمادة التربية الرياضية
"الإمارات للمحامين" تطلق أول وقف للاستشارات القانونية بقيمة مليون درهم سنويا
السودان تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بعد منع مواطنيها من دخول أمريكا
"أبوظبي الإسلامي" و" العربي الأفريقي الدولي" يرتبان تمويلا لـ "أمنيات العقارية" بـ 325 مليون درهم
بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية
الأمير محمد بن سلمان يوجه بربط إستراتيجية سوق العمل بخطط التنمية الوطنية
قوانين أبوظبي العقارية الجديدة تزيد الفرص الاستثمارية للمغتربين
إنترنت الأشياء قادم لشركات الطيران والمطارات في جميع أنحاء العالم
وزارة المالية السعودية تصرف مستحقات شركات المقاولات "خلال 4 أيام" | طاقة | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
بالصور : أكبر 10 مشاريع تحت الإنشاء في دبي 2016 | إنشاءات | أريبيان بزنس
التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً
بالصور: مبنى زهرة اللوتس في الصين | أريبيان بزنس
10 حالات توقف صرف التعويض للموظف السعودي المتعطل عن العمل في "ساند" | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس