بنك الإتحاد الوطني يساهم بتمويل مشروع "حصيان للطاقة" بدبي
بنك الإتحاد الوطني يساهم بتمويل مشروع "حصيان للطاقة" بدبي
قال بنك الاتحاد الوطني، الذي تمتلك حكومة أبوظبي فيه حصة 50%، إنه ساهم مع عدة مؤسسات مالية إقليمية ودولية في ...
تراجع مبيعات العقار في السعودية 23%
تراجع مبيعات العقار في السعودية 23%
مبيعات العقار في السعودية لسنة 2016 سجلت تراجعاً 23 بالمئة مقارنة بالعام 2015 لتبلغ 265 مليار ريال كما انخفضت الصفقات ...
تغيرات في شركة جلوبل الكويتية
تغيرات في شركة جلوبل الكويتية
شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) تعلن عن مقررات اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد لانتخاب رئيس جديد لمجلس الإدارة بعد وفاة ...
أمازون تتخلى عن الاستحواذ على سوق Souq.com والأخيرة تفاوض مشغل مراكز التسوق ماجد الفطيم
أمازون تتخلى عن الاستحواذ على سوق Souq.com والأخيرة تفاوض مشغل مراكز التسوق ماجد الفطيم
نقلت بلومبرغ نبأ تخلي أمازون تتخلى عن صفقة بمليارد دولار تقريبا للاستحواذ على سوق Souq.com  وتفاوض ماجد الفطيم  مراكز التسوق

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"شروق" تبدأ أعمال المرحلة الثانية لتطوير "المنتزة" في الشارقة

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السعودية: بدء التسجيل في برنامج حساب المواطن في 1 فبراير واعتماد الهيكل التنظيمي للبرنامج

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استكمال برمجة الصرافات الآلية على العملة السعودية الجديدة خلال 6 أشهر

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صحيفة: تراجع العقارات في السعودية يسبب "أزمة اقتصادية كبيرة"

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السعودية: 1.5 مليون برميل نفط خرجت من السوق في يناير

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دبي الجنوب توقع مذكرة تفاهم مع ديار للتطوير لإنشاء مشروع عقاري جديد
وقعت "دبي الجنوب" و"ديار للتطوير" مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع عقاري جديد متعدد الاستخدامات وذلك في المنطقة السكنية في دبي الجنوب ...

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شركة الاتصالات السعودية تقدم قرضاً بـ600 مليون ريال لأوجيه تيليكوم
شركة الاتصالات السعودية -أكبر شركة اتصالات في المملكة- تقدم قرضاً بقيمة 160 مليون دولار أو ما يعادل 600 مليون ريال ...

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ريا وسكينة تتسللان إلى الدراما السورية في مسلسل "وردة شامية"
تطل من جديد الشقيقتان ريا وسكنية لتظهرا فجأة في الدراما السورية من خلال مسلسل جديد تشارك فيه مجموعة كبيرة من ...

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احتجاجات نسائية في عدد من عواصم العالم ضد ترامب
لندن/فيينا (رويترز) - خرجت آلاف النساء إلى الشوارع في عدد من العواصم الأوروبية للانضمام إلى "مسيرات الأخوات" في آسيا ضد ...