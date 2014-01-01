ارباح أرامكس تقفز 129% في الفصل الرابع
ارباح أرامكس تقفز 129% في الفصل الرابع
ارباح أرامكس تقفز 129% في الفصل الرابع مع تنامي عوائدها من خدمات التوصيل الدولية والمحلية
الكويت تطلق اليوم رؤيتها لعام 2035 وسط تحديات وآمال
الكويت تطلق اليوم رؤيتها لعام 2035 وسط تحديات وآمال
من أحمد حجاجي-الكويت 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - تطلق الكويت اليوم الإثنين خطتها التنموية ورؤيتها المستقبلية "لكويت جديدة" حتى ...
العاهل السعودي وترامب يتفقان على دعم إقامة مناطق آمنة بسوريا واليمن
العاهل السعودي وترامب يتفقان على دعم إقامة مناطق آمنة بسوريا واليمن
واشنطن 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بيان للبيت الأبيض إن العاهل السعودي الملك سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ...
"الإمارات للمحامين" تطلق أول وقف للاستشارات القانونية بقيمة مليون درهم سنويا
"الإمارات للمحامين" تطلق أول وقف للاستشارات القانونية بقيمة مليون درهم سنويا
أطلقت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وقف الاستشارات القانونية بقيمة مليون درهم سنويا وبمشاركة نخبة من المحامين الإماراتيين حيث سيتم تقديم ...

أخبار الساعة

سياسة واقتصاد

السعودية: إذا نزلت أسعار الطاقة لم يعد هناك حساب مواطن وإذا زادت سيكون هناك

تكنولوجيا

تويتر يتبرع بمليون دولار لمواجهة قرار ترامب بشأن حظر السفر

سياسة واقتصاد

أنجلينا جولي تنتقد حظر السفر وتدعو إلى "أمريكا رحيمة"

سياسة واقتصاد

استقالة مدير "أوبر" من مجموعة مستشاري ترامب

سياسة واقتصاد

ترامب يبحث مع العاهل الأردني "المناطق الآمنة" في سوريا

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قطاعات وصناعات

طيران الإمارات تفتح الصالات الخاصة في مطار دبي أمام ركابها
بدأت طيران الإمارات، للمرة الأولى، إتاحة المجال أمام ركابها لاستخدام صالاتها الخاصة في مطار دبي الدولي بغض النظر عن درجة ...

تكنولوجيا

إماراتية في فريق أميركي يطور تطبيقا لكشف العواطف
طور فريق، يضم الإماراتية تقى الهنائي، بمعهد ماساتشوستس الأميركي للتقنية تطبيقا للأجهزة القابلة للارتداء يمكنه تحليل المحادثات بين الأشخاص لتعرف ...

نمط الحياة

طرد الدراج الأوكراني غريكوف من طواف دبي الدولي
قررت لجنة التحكيم لطواف دبي الدولي طرد الاوكراني اندريه غريكوف دراج فريق استانا الكازاخستاني بسبب اعتدائه بالكوع على الألماني مارسيل ...

سياسة واقتصاد

السعودية تحذر مواطنيها بفرنسا من الاقتراب من متحف اللوفر
سفارة المملكة العربية السعودية بفرنسا تحذر مواطنيها بفرنسا وتطالبهم بتوخي الحذر والابتعاد عن متحف اللوڤر وسط باريس