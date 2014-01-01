ارباح أرامكس تقفز 129% في الفصل الرابع
ارباح أرامكس تقفز 129% في الفصل الرابع
ارباح أرامكس تقفز 129% في الفصل الرابع مع تنامي عوائدها من خدمات التوصيل الدولية والمحلية
الكويت تطلق اليوم رؤيتها لعام 2035 وسط تحديات وآمال
الكويت تطلق اليوم رؤيتها لعام 2035 وسط تحديات وآمال
من أحمد حجاجي-الكويت 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - تطلق الكويت اليوم الإثنين خطتها التنموية ورؤيتها المستقبلية "لكويت جديدة" حتى ...
العاهل السعودي وترامب يتفقان على دعم إقامة مناطق آمنة بسوريا واليمن
العاهل السعودي وترامب يتفقان على دعم إقامة مناطق آمنة بسوريا واليمن
واشنطن 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بيان للبيت الأبيض إن العاهل السعودي الملك سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ...
"الإمارات للمحامين" تطلق أول وقف للاستشارات القانونية بقيمة مليون درهم سنويا
"الإمارات للمحامين" تطلق أول وقف للاستشارات القانونية بقيمة مليون درهم سنويا
أطلقت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وقف الاستشارات القانونية بقيمة مليون درهم سنويا وبمشاركة نخبة من المحامين الإماراتيين حيث سيتم تقديم ...

أخبار الساعة

سياسة واقتصاد

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للفوز بتراخيص تحمل علامة "إكسبو 2020 دبي" التجارية

سياسة واقتصاد

شركة سنتامين تعتزم دفع نحو 100 مليون دولار لمصر في 2017

سياسة واقتصاد

الإمارات: حظر السفر الذي فرضه ترامب شأن داخلي أمريكي

عقارات

"نخيل" تحقق خلال 2016 أكبر أرباح صافية منذ تأسيسها بقيمة 4.96 مليار درهم

مواصلات

مدير مرور مدينة سعودية يتعرض لدهس على يد فتى

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قطاعات وصناعات

دبي للإسعاف تعرض سيارة إسعاف من الجيل الجديد بمعرض الصحة العربي 2017
عرضت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف سيارة من طراز "فورد Transit" - خلال مشاركتها في معرض الصحة العربي 2017 المقام حالياً ...

تكنولوجيا

"اتصالات" الإمارات تمنح عملائها المتأثرين بخلل الشبكة مؤخرا بيانات ودقائق مجانية
قالت "اتصالات" في بيان صادر عنها اليوم إنها ستمنح عملائها المتأثرين بخلل الشبكة الذي حدث مؤخراً 1 جيجابايت بيانات مجاناً ...

نمط الحياة

كيتل يجدد فوزه بالمرحلة الثانية ويتصدر طواف دبي الدولي
تصدر الألماني مارسيل كاتيل قائد فريق كويك ستيب البلجيكي طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية في يومه الثاني، بزمن قدره 8:31:46، ...

سياسة واقتصاد

الإماراتي عادل العتيبة رئيسا للهيئة العربية للإستثمار والتطوير
اختارت الأمانة العامة للبرلمان الدولي لعلماء التنمية رجل الأعمال الإماراتي عادل العتيبة كأول رئيس للهيئة العربية للإستثمار والتطوير.