التحذير من زيادة تعرض عقارات ترامب للمخاطر حول العالم
التحذير من زيادة تعرض عقارات ترامب للمخاطر حول العالم
أشار تقرير صحفي إلى أن  عقارات ترامب أصبحت أكثر عرضة للمخاطر حول العالم
أبوظبي لبناء السفن تدشن الحوض الجاف العائم في ميناء زايد
أبوظبي لبناء السفن تدشن الحوض الجاف العائم في ميناء زايد
شركة أبوظبي لبناء السفن احتفلت بالتدشين الرسمي للحوض العائم التابع للشركة في ميناء زايد بأبوظبي
وكالة ITP Live لإدارة أعمال رواد التواصل الاجتماعي تعلن عن 26 تعاقداً
وكالة ITP Live لإدارة أعمال رواد التواصل الاجتماعي تعلن عن 26 تعاقداً
أعلنت آي تي بي لايف، الذراع الرقمي الجديد من مجموعة آي تي بي ميديا، عن ضم أول 26 شخصية قامت ...
"كريم" توسع نطاق خدماتها لتشمل أكثر من 50 مدينة
"كريم" توسع نطاق خدماتها لتشمل أكثر من 50 مدينة
بعد إطلاق خدماتها مؤخراً في مدينة الوكرة في قطر، أعلنت كريم توسيع نطاق خدماتها لتشمل أكثر من 50 مدينة في ...

أخبار الساعة

سياسة واقتصاد

بلدية دبي تحظر إصدار أي شهادات منقذي السباحة إلا من خلال شركات معتمدة

سياسة واقتصاد

محمد بن راشد يحضر توقيع مذكرة تفاهم لتأهيل الشباب المواطنين للعمل في القطاع الخاص

أسواق

بورصتا السعودية والكويت تواصلان الصعود والإمارات تتراجع

سياسة واقتصاد

الإمارات تقدم وثيقة تصديقها على بروتوكول تعديل اتفاقية "تريبس" والصحة العامة

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فيتش تمنح السندات الدولارية المصرية الجديدة تصنيف ‭ "B"

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قطاعات وصناعات

دانة غاز الإماراتية تؤكد أن تحصيل مستحقاتها من مصر بالجنيه ليس للتحوط
أكدت شركة "دانة غاز" الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن قيامها بتحصيل مستقاتها المالية من مصر بعملة الجنيه ليس بغرض التحوط للحد ...

تكنولوجيا

واتس آب وفيسبوك الأكثر استخداما بين منصات التواصل الاجتماعي في الإمارات
كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن نتائج مسح ميداني حول استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي لدى المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، ...

نمط الحياة

محمد بن زايد يشهد توقيع اتفاقية استضافة ألعاب الأولمبياد الخاص 2019
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر ...

سياسة واقتصاد

موانئ دبي تواكب خطط الصين لإنشاء 6 خطوط برية وبحرية جديدة
مجموعة موانئ دبي العالمية تواصل محادثاتها مع الحكومة الصينية لتعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين من أجل تلبية متطلبات مبادرة "حزام ...